Elena Hagi, apariție spectaculoasă după ce a devenit mamă pentru prima oară. Cum s-a afișat soția lui Ianis Hagi: ”Mai frumoasă decât erai deja”

Elena Hagi i-a surprins pe urmăritorii săi cu cele mai recente imagini publicate. Soția lui Ianis Hagi s-a recuperat după naștere și strălucește, iar asta au remarcat o mulțime de persoane.

Cum arată Elena Hagi la aproape două luni de când a născut

. Tânăra a născut un băiețel de nota 10, la un spital privat din Capitală, iar totul a fost cât se poate de discret.

Totodată, cei doi și-au botezat fiul săptămâna trecută. Elena Hagi nu a dorit să aștepte până când băiatul ar fi fost mai mare. Astfel, aceasta și-a dorit ca botezul să aibă loc chiar după ce perioada de lăuzie s-a încheiat.

De menționat e faptul că în acest mod, mama poate să intre în biserică fără nicio restricție din partea preoților. Ceremonia a fost una frumoasă, iar .

Soția lui Ianis Hagi, revenire spectaculoasă

Iar în fotografiile respective se putea observa faptul că soția lui Ianis Hagi arată și se simte bine. În urmă cu puțin timp însă, aceasta a mai publicat și alte fotografii care i-au surprins pe fani.

Elena Hagi a ieșit în oraș într-o rochie neagră, simplă. Aceasta a purtat și un machiaj ceva mai deosebit care i-a scos în evidență trăsăturile. „Seara de ieșeală a mamei”, a scris tânăra în dreptul imaginilor.

„Superbă”. „Strălucești”. „Superbă mămică”. „Și când credeam că nu te poți face și mai frumoasă decât erai deja”. ”Divină”. „Superbă mamă”, sunt doar o parte dintre comentariile primite de tânără în dreptul postării, care de altfel a adunat peste 8.000 de aprecieri în doar câteva ore.

Și nu e de mirare de ce Elena Hagi arată impecabil. Ianis Hagi a dezvăluit urmă cu puțin timp că se odihnește, iar băiețelul său este cât se poate de cuminte. „(n.r. ai avut nopți liniștite?) Am dormit bine. Din păcate, ei au fost în țară, eu am fost singur acolo (n.r. în Turcia). E cuminte copilul, mulțumesc”, a spus sportivul.

Secretul relației dintre Elena și Ianis Hagi

Amintim că Elena și Ianis Hagi s-au cunoscut de când erau mai mici. Iar la un moment dat, tânăra a recunoscut că încă de când l-a văzut prima oară pe fotbalist, a simțit că îl cunoaște de multă vreme.

Totodată, aceasta povestea că a știut că este sufletul ei pereche. Pe de altă parte, ea a decis să lase timpul să ofere un răspuns. Și se pare că într-adevăr, cei doi au fost făcuți unul pentru celălalt.

„Pot spune că încă din momentul în care ne-am întâlnit am simțit că ne cunoaștem dintotdeauna. Am știut că este sufletul meu pereche, dar am lăsat timpul să decidă, referitor la relația noastră”, spunea tânăra acum ceva timp.

Ianis Hagi a fost întrebat la un moment dat care e în opinia lui secretul unei relații de lungă durată. Fiul lui Gică Hagi spune că în primul rând contează respectul, iubirea, dar și conexiunea dintre două persoane.

„Sunt povești și povești. Am prieteni și cunoștințe, fiecare cu povestea lui în viață. Important este să ai respect, să te iubești, acestea cred că sunt principiile cele mai importante. Apoi conexiunea pe care o ai cu partenerul tău.

Noi am avut o conexiune, cum a zis Elena, din prima zi. Știam că nu este o relație de copii. Am simțit o emoție puternică și am știut că trebuie să o luăm pas cu pas, să ne cunoaștem. Altfel intri într-o relație când știi că poate însemna ceva pentru toată viața. Iar noi am simțit acest lucru”, povestea el.