Elena Hagi, elegantă în tribune. Ținuta purtată de soția lui Ianis Hagi la meciul România – Austria, ce preț are geanta

Elena Hagi a dat dovadă de rafinament chiar dacă a fost prezentă la un meci de fotbal. Cum s-a îmbrăcat partenera lui Ianis Hagi la partida dintre România și Austria.
Alexa Serdan
13.10.2025 | 17:39
Ianis Hagi și soția, Elena, sunt un cuplu solid și frumos. Sursa foto: Instagram.com

Cine spune că prezența pe stadion trebuie să se facă în haine sport? Elena Hagi a demonstrat că este elegantă chiar și în tribune, fiind o tânără care adoră să fie în pas cu moda. Descoperă ținuta purtată de soția lui Ianis Hagi la meciul România – Austria, terminat în favoarea tricolorilor.

Elena, soția lui Ianis Hagi, elegantă la meciul România – Austria

Elena Hagi a furat toate privirile la meciul România – Austria. Partenera fotbalistului Ianis Hagi a dat dovadă de clasă și rafinament cu toate că s-a aflat pe stadion, în aer liber, aproape de mijlocul lunii octombrie.

A sfidat vremea de afară demonstrând că nu trebuie să renunți la obiectele vestimentare elegante dacă vrei să ieși în evidență. Pentru meciul disputat în cursul serii de duminică, 12 octombrie 2025, a ales să îmbrace o ținută cu adevărat specială.

Frumoasa șatenă a decis să iasă din tipare cu un sacou gri din stofă, cu o croială ușor oversized. Acesta este un element cheie pentru sezonul toamnă – iarnă, Elena Hagi asortându-l cu un tricou polo, tot închis la culoare.

De asemenea, a îmbrăcat o pereche de pantaloni largi. Aceștia par a fi confecționați din stofă sau catifea groasă, semn că a ținut cont de vreme. Această piesă elegantă purtată de soția lui Ianis Hagi arată cât este de rafinată.

În picioare a decis să poarte o pereche de pantofi cu vârf ascuțit și cel mai probabil, cu toc. Tânăra a adăugat și „o pată de culoare” ținutei sale prin intermediul genții. Aceasta este creată de un designer celebru.

Elena Hagi, pe stadion
Ținuta purtată de Elena, soția lui Ianis Hagi, la meciul România – Austria. Sursa foto: Instagram. Colaj: Fanatik

Cât costă geanta purtată de Elena Hagi

Elena Hagi nu se uită la bani când vine vorba de accesorii. Soția lui Ianis Hagi a venit pe stadion cu o geantă care se ridică la un preț destul de mare, aparținând unui creator de modă celebru la nivel internațional.

Poșeta albă este marca Dior. Concret, este vorba de geanta Saddle care este reinventată sezon după sezon. Aceasta este disponibilă pe site-ul oficial al casei de modă în diverse dimensiuni, materiale și finisaje.

Fiecare model în parte este impregnat de eleganța Dior datorită formei sale distinctive. Cât despre costul de vânzare, acesta depinde în funcție de materialul din care este confecționat, dar și de culoarea aleasă de fiecare persoană în parte.

Potrivit dior.ro, cea care face parte din colecția soției lui Ianis Hagi este realizată din piele de vițel. Costă 3.900 de euro, ceea ce înseamnă că Elena Hagi a achitat pentru acest model inedit suma de 19,852.17 de lei.

Tags:
Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
