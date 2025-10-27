Elena Hagi, imagini emoționante, în premieră. Cum a fost surprinsă alături de Ianis Hagi

ADVERTISEMENT

Elena și Ianis Hagi au devenit părinți pentru prima oară anul acesta. Iată însă că la mai bine de două luni de când a născut, soția fotbalistului a decis să publice niște imagini emoționante.

Elena Hagi, imagini emoționante alături de Ianis

În perioada în care a fost însărcinată, Elena Hagi nu a postat chiar atât de multe imagini pe internet. De altfel puțini sunt cei care și-au dat seama de faptul că tânăra era însărcinată.

De abia spre finalul sarcinii, aceasta a mai făcut postări. Și iată că acum, la câteva luni după ce a devenit mamă, aceasta a publicat câteva imagini surprinzătoare, de când era însărcinată.

Vorbim despre o galerie foto, iar în multe dintre imagini aceasta este alături de Ianis. Totodată, Elena Hagi a publicat și câteva filmări cu cei doi, pe plajă, lăsând burtica la vedere.

„Amintindu-mi de burtică. Ce binecuvântare a fost această călătorie!”, a scris Elena Hagi în dreptul imaginilor pe care le-a postat de abia acum, în premieră.

Elena Hagi a născut în luna august

. Cu un an înainte, cei doi au decis să își unească și destinele și s-au căsătorit într-un cadru de vis.

Totodată, la aproape 40 de zile de la naștere a urmat și botezul micuțului. Evenimentul a fost unul restrâns, iar .

Menționăm faptul că cei doi tineri sunt împreună de ceva timp și se cunosc încă de când erau mici. Mai mult de atât, chiar ei recunoșteau la un moment dat că simțeau că sunt suflete pereche.

Când s-au cunoscut cei doi, de fapt

Ianis Hagi povestea că a simțit o conexiune încă din primul moment când a văzut-o pe Elena și că și-a sat seama că nu este ceva trecător. „Noi am avut o conexiune din prima zi. Știam că nu este o relație copii, am simțit o emoție puternică. Ceva pentru toată viaţa”, a spus fotbalistul.

Iar la rândul ei, Elena dezvăluia că a simțit că este vorba despre sufletul ei pereche. Chiar și așa, tânăra a decis să lase timpul să treacă, iar în final, iată că lucrurile au fost de partea lor.

„Încă din momentul în care ne-am întâlnit am știut că este sufletul meu pereche, îl știam dintotdeauna. Am lăsat timpul să decidă referitor la relaţia noastră. Ne-am crescut unul pe celălalt„, a povestit, cu emoție, Elena Hagi.