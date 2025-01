Elena Ionescu a trecut prin clipe de groază în Zanzibar. Ce a pățit fosta concurentă de la Survivor: “M-am speriat destul de tare”

Elena Ionescu a avut parte de momente de groază în vacanța pe care a petrecut-o în Zanzibar. Cântăreața s-a speriat foarte tare în timpul unui meci de volei de pe plajă.

De ce a avut Elena Ionescu parte de clipe de groază în Zanzibar. Momentul care a speriat-o pe vedetă

De curând, Elena Ionescu a mers în vacanță în Zanzibar, acolo unde s-a simțit foarte bine, deși prietenii nu i-au recomandat această destinație.

Cântăreața a avut, însă, parte de surprize în vacanță, acolo unde s-a bucurat de o experiență foarte bună. A avut parte, totuși, și de câteva întâmplări mai puțin plăcute.

La un moment dat, a avut o interacțiune cu un câine care nu era foarte prietenos. Totul s-a întâmplat în timpul unui meci de volei pe plajă.

Patrupedul i-a furat mingea artistei, după care a început să mârâie. Vedeta a fost foarte speriată de această întâmplare, la fel și prietenii ei.

“A fost o vacanță de relaxare perfectă! Fără prea multe activități, mi-am dorit foarte mult să stau la soare, la mare și să mă bucur de căldură și liniște! Mi-am promis că mai revin o dată special pentru activități!

Singurele activități pe care le-am făcut au fost ieșirile seara, plimbările și petrecerile pe plajă. Bine, am avut parte și de o întâmplare care m-a speriat inițial, atât pe mine, cât și pe prietenii mei.

Jucam volei pe plajă cu o minge mai micuță și la un moment dat am dat mingea mai departe, iar un câine a luat-o între dinți și a fugit cu ea. Pur și simplu nu a mai vrut să ne-o dea.

Mai mult decât atât, când mergeam spre el, mârâia să nu i-o luăm. Realitatea e ca m-am speriat destul de tare la început, pentru că aveam impresia că este agresiv și va încerca să mă muște”, a declarat Elena Ionescu pentru .

Cum a fost experiența cântăreței în Zanzibar

Cu toate că prietenii au avertizat-o în privința acestei destinații, a avut parte de surprize plăcute în vacanță. Aceasta are de spus cuvinte de laudă la adresa oamenilor, dar și a preparatelor culinare.

De altfel, peisajele sunt de vis, iar resortul la care a stat i-a oferit condiții foarte bune. Cântăreața are de gând să revină în Zanzibar în viitor și consideră că este o destinație care merită.

Mai mult, aceasta a mâncat numeroase feluri de mâncare, însă nu a pus deloc kilograme în plus, ba chiar spune că a slăbit în timpul sejurului.

“Chiar am fost foarte uimită de tot ce îmi ziceau prietenii apropiați care merseseră cu ani în urmă, ca fiind o țară nu foarte ofertantă din punct de vedere al necesităților.

Realitatea este că a evoluat foarte mult, oamenii sunt foarte blânzi și buni, mâncarea naturală, foarte gustoasă, peisaje superbe și un resort deschis anul trecut de 5 stele, impecabil, la care am stat. Am zis că voi mai reveni! Merită toți banii!

Pe partea culinară am încercat cam tot, nu le știu denumirile, dar de ceea ce am profitat cel mai mult au fost smoothie-urile de fructe naturale, de detoxifiere, chiar am simțit că după o săptămână de mâncat orice, nu mă îngrășam nicicum, ba chiar am venit acasă mai slabă decât am plecat”, a mai spus Elena Ionescu.