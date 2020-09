Elena Ionescu a vorbit liber despre relațiile ei amoroase. Cântăreața a făcut dezvăluiri neștiute în direct 

Elena Ionescu a oferit mai multe detalii rămase neștiute despre viața ei amoroasă. Solista este o mămică singură și a povestit că foarte multă vreme a visat să aibă o familie.

Vestea divorțului său a venit însă ca un șoc pentru public. Artista și soțul ei și-au încheiat socotelile la notar în această vară, având împreună și un băiețel de o vârstă fragedă.

Elena Ionescu ex-Mandinga a oferit mai multe informații pe care cei din public cel mai probabil nu le cunoșteau în timpul apariției sale din emisiunea ”Mămici de pitici, cu lipici”.

Elena Ionescu, mărturisiri despre relațiile amoroase. Câți iubiți a avut artista până să se mărite

Show-ul moderat de Sânziana Buruiană a avut-o de curând ca protagonistă și pe cunoscuta brunetă. Artista a fost prezentă în emisiunea inedită fiind vorba despre un reality-show în care a petrecut 24 de ore din 24 în fața camerelor de filmat.

În acest mod, Elena Ionescu a vorbit foarte deschis despre cariera ei, dar și despre relațiile din trecut. Vedeta a povestit că a dorit să păstreze o mină precaută în ceea ce privește relațiile amoroase și prin prisma faptului că a avut foarte mulți colegi de trupă.

“N-am avut relații multe, am fost protejată, pentru că mereu am fost înconjurată de băieții din trupa mea. Și mereu am văzut cum vorbesc ei, cum gândesc, îi vedeam pe ei în anumite conjuncturi, îmi spuneau despre relațiilor lor și știam ce și cum. (…) Am avut două sau trei relații lungi, adică de 5 ani și de 3 ani, și acum cu soțul, 2 ani, cu care am ajuns la divorț și asta a fost.”, a mărturisit Elena Ionescu în cadrul unei emisiuni de pe Antena Stars.

View this post on Instagram A post shared by Elena Ionescu Official 🎤 (@elenaionescumusic) on Sep 18, 2020 at 9:37am PDT

“Sunt o familistă şi mi s-a părut că, apropiindu-mă de 30 de ani, era momentul să mă aşez şi eu, deoarece o bună parte din viaţă mi-o sacrificasem pentru carieră. Cred, însă, că m-am aruncat cu capul înainte, fără să ascult la cei din jur. Dar dacă privesc, astăzi, înapoi şi văd cu ce am rămas, sunt un om fericit, împlinit şi mulţumit.”, susținea Elena Ionescu în momentul în care s-a aflat că va divorța.