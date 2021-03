Elena Ionescu, adevărul despre Survivor România. Ce spune câștigătoarea despre Elena Marin: „Nu mă regăsesc în ea”

Elena Ionescu, câșigătoarea primului sezon Survivor România, a analizat competiția din acest an și a vorbit sincer despre cum îi vede pe faimoșii și războinicii din actualul sezon, dar și dacă se regăsește în Elena Marin, având în vedere că o parte a publicului o compară cu ea.

Elena a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre show-ul pe care l-a câștigat anul trecut și a spus că este destul de diferit față de ce a trăit. Cântăreața ne-a spus care sunt concurenții ei preferată și și-a exprimat și părerea sinceră despre favorita publicului, Elena Marin.

Totodată, solista ne-a spus și ce surpriză muzicală pregătește după ce a lansat recent o melodie cu Red Parlament.

Elena Ionescu, despre noul sezon Survivor România: „Actualii concurenți nu sunt foarte bine pregătiți psihic”

-Cum ți se pare actualul sezon Survivor? Ți se pare ceva diferit față de cel pe care l-ai câștigat?

Mi se pare că este diferit față de primul sezon. În acest sezon se pune mai multă bază pe problemele personale ale fiecăruia. Sunt mult mai sensibili față de cum am fost noi, deși ei au avut un termen de comparație sau niște repere din sezonul precedent. Cum toată lumea se uită la televizor și crede că totul e regizat, s-au izbit de realitate, iar actualii concurenți trec prin mai multe stări de dificultate asta pentru că nu sunt foarte bine pregătiți psihic.

-Cine îți place dintre concurenți?

N-am prea văzut ultimele ediții, dar îmi place Albert, îmi place Mellina. Nu mai știu Sorin cum a evoluat între timp. Îmi mai place Cosmin de la Faimoși. Și Jador îmi place, chiar dacă nu are un comportament foarte bun. Are o performanță bun la nivel fizic.

„Nu mă regăsesc în comportamentul Elenei Marin. E de partea unor persoane care nu aduc puncte în echipă”

– Fanii emisiunii spun că Elena Marin încearcă să te copieze, mulți spun că seamănă concursul ei cu al tău. Ce părere ai despre Elena Marin? Te regăsești în vreun fel în ea sau te deranjează comparația?

Faptul că ne cheamă Elena pe amândouă și suntem sportive, adică practică și ea dansul, avem mici asemănări. Ca și comportament, ca și strategie suntem complet diferite. Nu cred că m-ați văzut să mă victimizez, să plâng în acest show. Am dat ce-am putut, cât am putut, n-am creat bisericuțe, nu am fost de partea nimănui decât cu dreptatea. Despre ea am o părere ok. Din ce am văzut aduce puncte, ceea ce e foarte bine, însă nu știu cât de bine stă pe partea de social.

Nu mă regăsesc în comportamentul ei. Mă regăsesc în anumite lucruri pe care echipa ei a încercat să le abordeze cu ea. Acum, nu mai avem nicio treabă. Faptul că toată echipa dă și în ea, este pentru că și ea e de partea unor persoane care nu aduc puncte pentru echipă. Echipa asta chiar dacă e mai echilibrată față de anul trecut, când războinicii erau foarte puternici, nu este unită., au ocazia să fie mai uniți, însă fiecare e foarte individualist.

-Ai proiecte muzicale în pregătire? Ne poți spune câte ceva despre ce pregătești?

Da, o să fac o piesă cum Tom Boxer. Am înregistrat-o, vom face un clip hot, sexy, brazilian style, după ce am lansat acum piesa „Numai tu” cu Red Parlament, o piesă dedicată doamnelor și domnișoarelor ca un mărțișor muzical.