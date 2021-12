Dorința Elenei Ionescu de Crăciun: “Vreu un moș mai tânăr. Mi-ar plăcea să îmi refac viața”

Ajunul Crăciunului o găsește pe Elena Ionescu acasă, alături de cei dragi, fericită și determinată să înceapă anul nou cu dreptul. Vedeta ne-a oferit un interviu exclusiv în care ne-a povestit despre această perioadă magică, familie, carieră și afaceri.

Elena Ionescu dă lovitura la final de an

Deși nu prea mulți mai sperau la o ridicare a restricțiilor de sărbători, această veste bună a luminat chipurile tuturor, dar mai ales ale artiștilor, care vor urca din nou pe scenă. In noaptea dintre ani, vedeta va susține patru concerte, care îi vor umple sufletul de bucurie, dar și buzunarul cu bani.

”Mă bucur că vin sărbătorile, au venit și părinții mei din provincie la mine și mă bucur că reușesc să fiu alături de ei, după o lungă perioadă în care nu ne-am întâlnit. Mă bucur că de Crăciun stăm în familie, pentru că de Revelion am o rafală de concerte pe care abia aștept să le onorez, pentru că mi-a fost foarte dor. În noaptea dintre ani voi avea patru concerte pe Valea Prahovei și încă un concert pe 1 ianuarie.” , a spus Elena Ionescu, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Elena Ionescu: ”Nu-mi mai doresc decât să îmi refac viața”

Chiar dacă a trăit o , fosta câștigătoare de la Survivor visează în continuare la o familie frumoasă alături de băiețelul ei, dar și de un bărbat pe care speră că i-l va aduce chiar Moș Crăciun.

”De la Moș Crăciun îmi doresc să îmi aducă un moș mai tânăr, să îmi acopere și această necesitate, pentru că ar fi cam singura pe care o mai am. Mi-ar plăcea tare mult să am o familie închegată și frumoasă, atât pentru mine, cât și pentru băiețelul meu. Dacă nu ne-a reușit din căsnicie, măcar după. Chiar mi-aș dori să îmi refac viața. În rest, nu-mi mai doresc nimic.

ADVERTISEMENT

De când am trăit în junglă, am trecut de partea în care îmi doresc ceva material, prețuiesc alte lucruri decât cele materiale.”, ne-a mai declarat vedeta.

Cum își răsfață Elena Ionescu băiețelul de sărbători

Vedeta își crește singură băiețelul de aproape doi ani, iar în acest timp a reușit să se împartă cu brio între viața de mămică și carieră. Ba mai mult, este extrem de mândră de cum a reușit să îl educe pe cel mic și recunoaște că el este motivația ei în tot ceea ce face.

ADVERTISEMENT

”Răzvănel este foarte fericit că au venit bunicii. Bunicul este jucăria lui, este omul care îl duce peste tot, îl scoate afară cel mai des, dar este foarte fericit, este cu mine peste tot, e omniprezent, crește pe lângă mine. S-a acomodat cu stilul meu de viață și mă bucur foarte tare. Acum înțelege că mami muncește, trebuie să facă bani, mă sprijină foarte tare și este foarte matur pentru vârsta lui. Este un copil cuminte, liniștit, care nici nu și-a dorit mare lucru de Crăciun. El și-a dorit să ne viziteze părinții mei și o mașinuță cu telecomandă. ”, a mai povestit Elena Ionescu.

Cum se menține vedeta de sărbători

În ultimii ani, Elena Ionescu și-a schimbat stilul de viață, însă recunoaște că în perioada sărbătorilor îi este tare greu să se abțină din a devora toate delicatesele pregătite de mama sa. Cu toate acestea, artista își propune chiar și în această perioadă să alerge pe bandă cel puțin 30 de minute zilnic.

ADVERTISEMENT

”Sunt o gurmandă și nu ar putea să renunțe niciodată la acest „viciu„. Iubesc mâncarea și sunt omul extremelor. Nu-mi place să am bariere în viață, așa că am să mănânc…mult. Sunt înnebunită după piftii, pe care mama le face doar de anul nou, iubesc baclavaua pe care o face mama de sărbători, e o prăjitură care se numește „Scutecele lui Iisul„ , îmi plac sarmalele cu afumătură, de abia aștept să le mănânc.

Ca să compensez aceste lucruri în viața mea, am adăugat sportul, și da, în fiecare zi alerg cel puțin 30 de minute pe bandă, este una dintre rutinele mele, care mă ajută să mă mențin în formă, mai ales în perioada sărbătorilor. Simt că am făcut cea mai bună alegere faptul că mi-am luat o bandă în casă, este ca un tratament pentru mine, sportul. ” mai spune cântăreața.

ADVERTISEMENT

Elena Ionescu: ”Cel mai frumos cadou a trăit fix cât a ținut Crăciunul”

Întreabată care este cel mai frumos cadou pe care l-a primit vreodată de Crăciun, vedeta și-a amintit imediat de Crăciunel, cățelușul salvat de ea în ajun, în copilărie. Deși a depus eforturi mari pentru a-l ține în viață, Crăciunel s-a dus odată cu sărbătoarea.

”Cel mai frumos cadou de Crăciun pe care l-am primit când eram mică, a venit în urma unei întâmplări mai triste. Când aveam vreo 12-13 ani, am găsit afară, în spatele blocului, sub niște pietre, un căteluș alb, care abia mai respira. L-am luat în casă și le-am spus părinților că el vreau să fie cadoul meu. I-am pus numele Crăciunel și a trăit fix cât a ținut Crăciunul. Degeaba l-am dus la doctor, am încercat să-l salvez, în zilele acelea, am stat numai la spital cu el, să îl tratez, dar pentru mine a fost o bucurie enormă faptul că părinții mei mi-au dat voie să îl salvez, eu mai având un cățeluș fără picioare, salvat tot de Crăciun.”, a povestit emoționată vedeta.

Elena Ionescu a găsit cheia succesului – 700 de euro în trei zile

Pe final de an, vedeta a se pare că a găsit cheia succesului în afaceri. Elena Ionescu s-a alăturat recent unui nou business, din care chiar ea spune că a câștigat aproape 700 de euro stând acasă. Artista susține chiar faptul că, din punct de vedere material, anul acesta a fost mult mai productiv față de anii trecuți.

”Din punct de vedere al banilor, chiar am fost mai bine decât în anii precedenți, pentru că un business care nu merge pentru o perioadă, trebuie înlocuit cu altceva, iar din punctul meu de vedere, nimic nu e întâmplător. Cât ai două mâini și două picioare, poți face multe. Chiar acum m-am implicat într-un business nou și pot spune că am făcut aproape 700 de euro, în doar câteva zile, fără prea mare efort.”, a declarat Elena Ionescu pentru FANATIK.

Ce planuri are Elena Ionescu pentru 2022

La final de an, fosta câștigătoare de la Survivor a tras linie și spune că, deși pandemia a avut un impact dezastruos asupra industriei artistice, pe ea nu a afectat-o chiar atât de tare. Vedeta a luat parte la nenumărate proiecte de televiziune care au menținut-o constant în atenția publicului și generoase. Ba mai mult, artista spune că va veni cu forțe proaspete în anul nou și proiecte grandioase.

”Pe mine nu m-a afectat foarte tare pandemia. Eu am făcut parte trei sezoane din proiectul „Mămici de pitici cu lipici„ , m-am bucurat foarte tare de proiectul acela, m-am apucat de mici business-uri care deja au început să și producă ceva bani, am mai avut și alte proiecte de televiziune, acum mă pregătesc și să înregistrez o piesă.

2022 vine cu niște proiecte extraordinare. După această perioadă vreau să îmi iau o vacanță bine meritată cu ai mei, undeva la munte, iar după sfântul Ion, o să revin în forță. ”, a încheiat Elena Ionescu.