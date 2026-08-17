Elena Ionescu, mândră de fiul său de doar 8 ani, care joacă la FCSB. Mesajul transmis de câștigătoarea de la Survivor România

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Câștigătoarea primului sezon al competiției sportive Survivor România 2020, Elena Ionescu, se declară o mamă tare mândră. Iată ce mesaj emoționant a transmis vedeta pentru fiul său de doar 8 ani, care joacă pentru o echipă cunoscută.

Băiatul Elenei Ionescu, sportiv la FCSB

Elena Ionescu (38 ani) este o prezență discretă pe social media, unde postează imagini de la concerte și din viața privată. În urmă cu mai bine de jumătate de an, a luat pe toată lumea prin surprindere cu noua sa relație amoroasă. Vedeta se iubește cu un fotbalist care a avut contract cu FCSB, însă nu a jucat deloc pentru această formație.

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Cel care o face fericită se numește . Acest lucru nu pare să fie deloc un impediment în calea poveștii lor de dragoste. În prezent, sportivul joacă pentru CS Afumați. Fiul Elenei adoră, la rândul său, fotbalul. Între iubitul frumoasei șatene și fiul acesteia este o relație foarte strânsă.

Micuțul care a împlinit 8 ani în august a reușit să o facă mândră pe mama sa. Băiatul din mariajul cu Dragoș Stanciu, pe numele său Răzvan, a participat la competiția „Summer Cup”, în cadrul căreia formația sa a terminat pe primul loc. Mai exact, este vorba de echipa de juniori a lui FCSB, unde joacă pe postul de portar.

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În această vară a reușit o performanță pentru care a fost lăudat de artistă. Elena Ionescu a lăsat un mesaj special pe rețelele de socializare, alături de câteva imagini de pe teren. Câștigătoarea premiului cel mare de la Survivor România 2020 i-a transmis băiatului să nu renunțe niciodată la visurile și ambițiile personale.

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„Mândria unei mame nu poate fi descrisă în cuvinte. Felicitări, campionul meu, pentru locul 1 alături de echipa FCSB! Mulțumim antrenorilor și colegilor pentru tot efortul, implicarea și susținerea. Să rămâi mereu la fel de ambițios și să lupți pentru visurile tale! Bravo, campionilor!”, a scris vedeta, pe Instagram.

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Cine este Elena Ionescu

Elena Ionescu este o cântăreață foarte cunoscută în țara noastră. A devenit celebră în perioada în care a fost vocea principală a trupei Mandinga între anii 2006 – 2016. În 2012 a reprezentat România la Eurovision cu piesa „Zaleilah”. În , în echipa Faimoșilor.

A plecat acasă cu premiul cel mare, în valoare de 250.000 de lei. Cântăreața s-a bucurat din plin de experiență, dovadă că a revenit ulterior la Survivor România: All Stars. Cu toate acestea, spune că nu ar mai pleca în junglă, însă nu exclude posibilitatea de a accepta să meargă la un alt format, cum ar fi Asia Express.

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Emisiunea i-a schimbat complet viața, experiența venind după divorțul de tatăl fiului său. S-a separat de Dragoș Stanciu la aproximativ un an de la nunta care a avut loc în 2018. Desfacerea mariajului s-a produs în 2019, artista dezvăluind problemele care au dus la ruperea relației. În următorii ani a fost discretă în planul sentimental.

La finalul lui 2025, s-a aflat că formează un cuplu cu un tânăr. Elena Ionescu este mai fericită ca niciodată alături de atacantul celor de la CS Afumați. Alexandru Enache este un fost jucător de la FCSB, unde a fost legitimat în perioada 2020 – 2023. Din păcate, nu a prins niciun meci la echipa mare. A fost împrumutat de-a lungul perioadei la Metaloglobus și Unirea Constanța.