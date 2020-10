Elena Ionescu, santajată de hackeri. Prin ce trece acum câștigătoarea Survivor România

Elena Ionescu, câștigătoarea competiției ,,Survivor România”, trece prin clipe groaznice după ce conturile de socializare i-au fost sparte de hackeri. Aceasta s-a plâns că nu știe cum să rezolve această problemă și că va merge la Poliție. Ea a mai adăugat și că cel care se află în posesia accesului la respectivele conturi îi cere suma de 1000 de euro pentru a i le înapoia.

Cântăreața a mărturisit că persoana care i-ar fi furat datele este un bărbat de origine turcă. Ea a povestit cum s-a întâmplat acest lucru spunând că a primit un link care o informa că a postat conținut licențios și, dacă nu va accesa respectiva adresă, contul i se va bloca.

În momentul în care a intrat pe site-ul cu pricina, a pierdut accestul către toate conturile de socializare. Vedeta se plânge de posibilitățile scăzute de a ne proteja de astfel de indivizi. Ea a fost contactată de „Antena Stars” pentru a explica ce a pățit.

Elena Ionescu, șantajată de persoana care i-a spart conturile de pe rețelele de socializare.

Ultima postare din mediul online a artistei datează din 27 octombrie. Ea a mărturisit că nu se aștepta să i se întâmple așa ceva. „Am avut un mail de la instagram suport. Nu știu cum poate exista un astfel de link, în care scria că postez content licențios și dacă nu intru pe link mi se va bloca contul.

Am intrat, m-a deconectat de pe toate formele de social media. Nu am mai putut să intru și am făcut minimum 20 de solicitări la Instagram. Am trimis cod, am trimis buletinul. Niciun răspuns”, a spus ea la emisiunea respectivă, potrivit spynews.ro.

Cântăreața a continuat prin a menționa că oricui i se poate întâmpla acest lucru, condamnând securitatea precară pe care o avem în mediul virtual.„Ce mă doare este că infracțiunea se poate întâmpla oricui, iar cei care avem bifă și care sperăm să fim acoperiți, aflăm că de fapt suntem descoperiți. Nu este normal.”, a mai spus vedeta.

Frumoasa brunetă a dezvăluit și originea persoanei care o șantajează, dar și suma care i se cere în schimbul înapoierii accesului la conturile personale. Elena mai menționează că o să apeleze la ajutorul Poliției pentru a rezolva această problemă, neștiind ce altceva să facă.

„Este un turc care mă șantajează. A scris tuturor din lista mea de prieteni. A dat de mine pe Instagram. El a găsit omul care a spart contul. De fapt este el. Îmi scria și ștergea mesajele. Și spunea că varianta ar fi să îi dau 1000 de euro pentru că a schimbat toate datele de contact.

Iar el are nevoie de un cod de pe telefon și mă șantajează. Îmi scrie de pe 10 IP-uri. Nu știi de unde e. Îmi arată că e din Turcia, dar e număr de Rusia. (…) O să merg la Poliție, că altceva nu mai știu ce să fac. Mi-am pierdut speranța”, a încheiat aceasta, potrivit sursei citate mai sus.

