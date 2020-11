Elena Ionescu spune tot adevărul despre relația cu Dragoș Stanciu. Cum se înțelege artista cu fostul soț

Elena Ionescu și Dragoș Stanciu au divorțat anul trecut, după doar șase luni de căsătorie. Cei doi au împreună un băiețel în vârstă de 2 ani și, potrivit spuselor brunetei, au o relație civilizată.

Dacă din punct de vedere profesional, lucrurile stau foarte bine pentru Elena Ionescu, care are o carieră de succes, fosta componentă a trupei Mandinga nu a avut prea mult noroc pe plan sentimental.

La scurt timp de la nuntă, vedeta s-a despărțit de Dragoș Stanciu. Ulterior, s-a spus că bărbatul a fost infidel și s-a speculat că acesta nici nu-i acordă importanță fiului lor, Răzvănel.

Elena Ionescu, declarații inedite despre relația cu Dragoș Stanciu. Cum se înțelege, de fapt, cu fostul soț

Elena Ionescu și Dragoș Stanciu păreau foarte fericiți împreună. Mai mult, după ce a venit Răzvănel pe lume, cei doi erau în al nouălea cer. Mereu cu zâmbetul pe buze, aceștia păreau foarte îndrăgostiți unul de celălalt.

Cu toate acestea, la doar șase luni de la nuntă, cei doi s-au separat. Elena Ionescu a susținut că infidelitatea soțului ei a fost principalul motiv al despărțirii. În plus, frumoasa brunetă l-a acuzat pe Dragoș Stanciu că nu petrece suficient timp cu cel mic și că nu este un părinte implicat.

Așa cum era de așteptat, bărbatul nu a rămas indiferent în fața acuzațiilor fostei sale partenere și a mărturisit că, în perioada în care Elena era în Republica Dominicană, participând la emisiunea Survivor, el și-a vizitat băiețelul de mai multe ori pe săptămână.

În prezent, cei doi par să fi ajuns la un consens și se înțeleg foarte bine. Interpreta a declarat că ea și Dragoș au decis să aibă o relație civilizată, de dragul fiului lor, Răzvănel.

„Băiețelul meu este foarte bine, e cu mine mereu, filmăm de dimineață până seara pentru emisiunea „Mămici cu lipici” de la Antena Stars, petrecem foarte mult timp împreună, asta mi-am și dorit. Cu tatăl copilului sunt într-o relație civilizată. Vine, îl vede atunci când poate, uneori nici nu apucă să-l ia pentru că noi suntem cu filmările. E bine că ne înțelegem, am ajuns la o stabilitate destul de bună, e o relație bună, aș putea spune.” , a declarat Elena Ionescu pentru Impact.ro

Recent, Elena Ionescu a cumpărat un apartament cu patru camere în București, unde locuiește alături de băiețelul ei. Potrivit declarațiilor sale, după ce a câștigat trofeul Survivor, solista a investit cei 250.000 de lei în locuință.

„Mi-am cumpărat o locuință, un apartament cu patru camere, în București. Am vrut să iau o casă, dar după aceea am realizat că mi-e mult mai comod să am un apartament. Cel mic are nevoie să fie în oraș, și eu la fel, trebuie să avem acces la centrul orașului, stăm mai toată ziua împreună. Am băgat toți banii câștigați la ”Survivor” în apartament.” , a menționat vedeta.