Elena Lasconi acuză intimidări și amenințări de la Nicolae Ciucă și PNL. „Sunt multe şi de la cel mai înalt nivel”

Elena Lasconi, președinta USR, a afirmat, joi, că Nicolae Ciucă și PNL încearcă să o „intimideze” pentru a se retrage din cursa pentru Cotroceni, dar că ea nu renunță, „oricâte amenințări ar primi”.

„Pe George Simion îl protejează cât pot”

„Nu pot să dau acum prea multe informaţii, dar să ştiţi că domnul Ciucă şi PNL sunt mult mai ocupaţi să încerce să mă intimideze decât să îşi facă treaba. Şi să ştiţi că sursele acelea care vă spun că PNL discută cu mine să mă retrag vă intoxică. Nu mă retrag, oricâte ameninţări aş primi. Şi, credeţi-mă, sunt multe şi de la cel mai înalt nivel. Sunt prea ocupaţi cu mine, singurul candidat de bună credinţă, dar văd că pe George Simion îl protejează cât pot şi au grijă să îl facă mare”, a declarat Lasconi la sediul USR.

„Au împrăştiat un fake news la adresa mea”

Lidera USR a spus că, după ce liberalii au răspândit, spune ea, știri false în ceea ce-o privește, și chiar „au investit bani publici” pentru a promova acește știri, așteaptă scuze de la PNL. „Aştept şi eu scuze de la domnii de la PNL care cu bună ştiinţă au împrăştiat un fake news la adresa mea, ba chiar au investit şi bani publici ca să-l ducă mai departe”, a spus ea.

„Ciucă nu are absolut nicio şansă să meargă în turul doi”

Lasconi a mai declarat că, în ciuda sondajelor, Nicolae Ciucă nu va avea șanse să ajungă în turul doi al prezidențialelor. „Am văzut sondajul care mă prezintă pe locul doi, cot la cot cu matrioşka lui Ciolacu, băiatul lui Putin. Avem şi noi sondajele noastre interne şi arată exact ceea ce nu vrea PNL să spună: domnul Ciucă nu are absolut nicio şansă să meargă în turul doi. Ştiu că domnul Ciucă reacţionează la ordin, poate îi dă şeful său, domnul Klaus Iohannis, ordin să se retragă şi să susţină candidatul de dreapta care e pe bune anti-PSD, care e candidat de dreapta veritabil, adică eu”, a spus Elena Lasconi.

„Nu am încreedere în SPP”

În legătură cu „multele amenințări” pentru ca ea să se retragă din cursa pentru Cotroceni, Elena Lasconi a precizat: „Daţi-mi voie să vin cu probe exacte şi atunci să vorbim. Atunci când primeşti un telefon nu ai o dovadă clară”.

Pe de altă parte, președinta a spus că nu are încredere în și de aceea nu a apelat la el în campania electorală, încredințându-și siguranța în echipa sa electorală. „Nu am apelat, pentru că nu am încredere în ei în momentul acesta. (…) Nu am de gând să apelez la SPP pentru că, în momentul de faţă, eu nu am încredere în ei. (…) Echipa mea de campanie se ocupă ca eu să fiu în siguranţă”, a spus Lasconi.

„Disperarea” liberalilor

Elena Lasconi a vorbit și despre „disperarea” liberalilor care îi cer să părăsească competiția electorală în avantajul lui Nicolae Ciucă, când acesta este pe locul cinci în sondaje. „Sunt absolut disperaţi, pentru că în toate sondajele sunt pe locul cinci. Adică, domnul Ciucă este pe locul cinci. Ei au tot felul de sondaje fake pe care le prezintă şi metoda de lucru este exact la fel ca la locale, când îşi prezentau candidatul la Primăria Capitalei ca având şansă să câştige, iar apoi am văzut ce rezultat dezastruos a avut”, a declarat Elena Lasconi.

O colaborare cu PNL, dar fără actuala conducere

Președinta PSR a mai spus că după ce se încheie alegerile, va exista o colaborare cu liberalii cu condiția ca PNL să-și schimbe conducerea. „În politică, dacă ai orgolii, nu ai ce să cauţi. Pe de altă parte, USR nu va face nicio alianţă cu PNL-ul lui Ciucă, al lui Iohannis, cu toţi cei care sunt în momentul acesta la butoane. Categoric, nu. Eu mă aştept să fie schimbată urgent, după primul tur, toată conducerea PNL. Nu e treaba mea să fac asta. E decizia lor şi noi vom lua o decizie după. E bucătăria lor”, a mai spus președinta USR.