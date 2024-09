Elena Lasconi admite că pălăria de președinte e prea mare: ”Categoric. Sunt cel mai bun critic al meu”

Elena Lasconi a mai spus că își cunoaște limitele, dar, chiar dacă nu este un politician cu tradiție, vrea binele țării , așa cum a vrut binele comunității din Câmpulung, acolo unde este primar.

Elena Lasconi admite că pălăria de președinte e prea mare

amintit performanțele pe care le-a realizat n timp scurt ca primar al orașului Câmpulung și a spus că își dorește să aibă un parcurs similar dacă va câștiga președinția României.

”Da, categoric e (prea mare pălăria de președinte n.r.) pentru oricine dacă te gândești la ceea ce înseamnă un președinte.

Dar dacă e să mă refer la punctele mele slabe, și eu sunt cel mai bun critic al meu și știu limitele, aș putea să spun despre mine că nu sunt un politician din ăsta, cu tradiție, așa cum sunt foarte mulți politicieni, că poate nu sunt o expertă în politică externă, dar pe de altă parte știu că vreau binele acestei țări, așa cum am vrut binele comunității și am demonstrat lucruri extraordinare la Câmpulung, pentru că am atras fonduri europene cât e bugetul orașului pe 40 de ani.

N-a mai făcut niciun primar în România. Asta într-un timp atât de scurt. Și atunci când îmi propun ceva merg până la capăt”, a declarat Elena Lasconi la Pro TV.

”M-am înconjurat de oameni mai buni decât mine”

Candidata USR, la alegerile prezidențiale a subliniat că, tocmai faptul că nu este un politician cu tradiție este unul dintre avantajele sale în cursa pentru Cotroceni.

”Și acum cred că punctul meu slab este și punctul meu forte, tocmai pentru că nu sunt dintre vechii politicieni, eu nu am cui să-i dau socoteală, nu am în spatele meu niciun grup de interese și gândesc liber. Știți, sloganul nostru ‘Gândește liber!’. Acest slogan nu a fost doar un simplu slogan al Pro TV-ului. Noi am crezut în asta și milioane de români au crezut în asta și practic gândește liber”, a mai spus edilul din Câmpulung.

Elena Lasconi a precizat că strategia sa a fost întotdeauna de a se înconjura cu oameni mai buni decât ea și că .

”Întotdeauna m-am înconjurat de oameni mai buni decât mine. Am identificați câțiva dintre ei, dar să știți că nu o să fie… Să nu vă imaginați că o să fie doar din USR, pentru că eu îmi doresc binele acestei țări și nu o să fac exact cum fac vechile partide politice, în sensul că nu contează partidul. O să lucrez și cu oameni din partide diferite, și cu cei din societatea civilă și îmi doresc foarte mult să creez un departament de consilier la Cotroceni pentru eficientizarea statului”, a mai spus președinta USR.