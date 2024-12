Elena Lasconi cere demisia șefilor serviciilor secrete, într-un interviu pentru The Telegraph: „Au eșuat să intervină atunci când trebuia”

Elena Lasconi, candidata la alegerile prezidențiale din 2024, care s-a clasat pe locul doi în primul tur, a acordat un interviu pentru , în care a cerut demisia șefilor serviciilor secrete.

„ambiguu”, care ulterior a fost folosit de . Elena Lasconi a criticat decizia magistraților, considerând-o „ilegală și imorală”.

The Telegraph menționează că Elena Lasconi are „în vizor agențiile de informații, poliția, procurorii și chiar Fiscul”, având în vedere „rolurile lor” în procesul electoral, care a culminat cu anularea acestuia.

Sursa citată a subliniat că rezultatul din primul tur, în urma căruia Călin Georgescu s-a clasat pe primul loc, a cutremurat scena politică din România. Ancheta agențiilor de informații a scos la iveală că țara noastră a fost ținta „atacurilor rusești hibride agresive”.

„Unii oameni ar trebui să plătească prețul”

Pe de altă parte, raportul serviciilor nu a arătat dovezi clare privind implicarea Moscovei în scrutinul din România, arată The Telegraph. „Agențiile de informații, poliția, procurorii și chiar Fiscul – toate au eșuat să intervină atunci când trebuia.

Unii oameni ar trebui să plătească prețul pentru că au permis ca acest lucru să se întâmple sub supravegherea lor. Nu am văzut încă nicio persoană responsabilă din cadrul comunității serviciilor de informații care să fie concediată sau să își dea demisia”, a declarat Elena Lasconi în interviul pentru The Telegraph.

Candidata USR la prezidențiale susține că argumentele nu au fost convingătoare pentru anularea alegerilor. Totodată, aceasta spune că promovarea lui Călin Georgescu pe TikTok „amintește de metodele rusești”.

Însă, Lasconi menționează că toate aceste metode ar fi trebuit verificate înainte să intervină Curtea Constituțională și să anuleze alegerile. Ea mai spune că atât românii, cât și moldovenii și georgienii se confruntă cu „interferențe electorale rusești”.

„Noi, moldovenii și georgienii trăim în interiorul acestei zone tampon pe care Rusia se simte obligată să o controleze din când în când. Trebuie să facem în mod constant lucruri pentru a evita să fim absorbiți în vârtejul influenței ruse”, a adăugat Elena Lasconi.