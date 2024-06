Elena Lasconi: ”Cred că am prima șansă la șefia USR. O să dau drumul la un audit, să facem curățenie”

Elena Lasconi, primarul reales din Câmpulung Muscel, care candidează la președinția USR, a declarat, marți că

”Cred că am prima șansă la șefia USR”

Cu toate acestea, Elena Lasconi a subliniat că se poate întâmpla orice pe parcursul competiției, însă a dat de înțeles că nu va renunța indiferent de rezultat.

”Da, cred că am prima șansă la șefia USR, bineînțeles că cred la fel, dar se poate întâmpla orice, adică nu îmi imaginez acum că gata, competiția nu mai are niciun rost.

Eu nu am terminat cu campania după alegerile locale,am avut dezbateri, prin Zoom, e adevărat, am fost full chiar și ziua de ieri care a fost liberă pentru toată lumea. Eu am răspuns la toate invitațiile, la toate întrebările.

De exemplu, anunțau pe un grup intern întrebări, 30-40 și apoi se folosea prin Random.org, se trăgea aleatoriu întrebări la care să răspundă fiecare dintre candidați. Erau alții care erau supărați că de ce nu e întrebarea lui. Nu ai cum să cuprinzi toate întrebările”, a declarat Elena Lasconi, primarul municipiului Câmpulung Muscel, la

Primarul municipiului Câmpulung Muscel a subliniat că această competiție chiar dacă este una intrernă trebuie să fie una corectă și transparentă.

”O să dau drumul la un audit, să facem curățenie”

De aceea, a anunțat că va avea loc un audit riguros al alegerilor pentru ”că eu sunt hotărâtă și așa am promis că în momentul în care o să avem noul Birou Național și o să am majoritate o să dau drumul la un audit făcut de o firmă care o să aibă un cuvânt greu de zis, ca să terminăm cu zvonistica”.

Candidata la funcția de președinte a USR a transmis că nu crede că aceste alegeri interne ”sunt sub lumina unei fraude”.

”Eu o să auditez inclusiv aceste alegeri, dacă tot facem curățenie să facem pe bună. Sunt multe lucruri de făcut, e vorba de reconstrucție.

Eu vreau să reconstruiesc. Trebuie să lucrăm împreună, dar trebuie să facă un pas în spate”, a mai spus Elena Lasconi.

În prezent, se desfășoară alegeri interne în USR, pentru președinția partidului, iar Elena Lasconi, se pare că la funcția lăsată liberă de Cătălin Drulă.

Elena Lasconi, primarul din Câmpulung Muscel, îi are drept contracandidați pe Radu Hossu, Vasile-Gabriel Filip și pe Cristian Seidler.