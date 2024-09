Elena Lasconi, criticată de un fost ministru al Culturii. “A picat testul capacității de a depăși tribalismul partizan”

În acest context, fostul ministru al Culturii i-a urat succes lui Ludovic Orban în cursa pentru Cotroceni, dând de înțeles că liderul partidului Forța Dreptei (FD) s-a văzut nevoit să candideze.

Elena Lasconi, criticată de un fost ministru al Culturii

Theodor Paleologu a precizat că încercarea de a o convinge pe a fost un demers care a durat mai multe luni, însă eforturile au fost zadarnice din cauză că „prostia de partid a prevalat”.

„Îi urez succes lui Ludovic Orban în dificila sarcină pe care și-a asumat-o. Fără voia lui, constrîns de felonia foștilor aliați.

Am contribuit cît am putut la constituirea unei alianțe USR-PMP-FD-REPER în jurul candidaturii doamnei Lasconi. Am încercat să o lămuresc că un candidat la președinție trebuie să adune în jurul unui proiect comun.

Am vorbit, din iunie pînă în septembrie, cu Lasconi, cu Viziteu, cu Tomac și Orban. Din păcate, prostia de partid a prevalat, iar doamna Lasconi a picat testul capacității de a depăși tribalismul partizan”, a scris Theodor Paleologu pe pagina Facebook.

Fostul ministru a confirmat faptul că , însă s-a văzut nevoit să refuze propunerea celor trei partide politice din motive profesionale.

„După ruptura posibilei alianțe, am purtat discuții cu Eugen Tomac, Ludovic Orban și Dragoș Pîslaru, care mi-au făcut propunerea onorantă de a candida ca independent susținut de cele trei partide.

Din păcate, din motive profesionale care țin de activitatea Casei Paleologu, îmi este imposibil să asum de data aceasta o a doua candidatură în alegerile prezidențiale.

Știu, această decizie îi va dezamăgi pe cei care își doresc să mă poată vota. Le înțeleg frustrarea, dar rămîn, vorba lui Georges Pompidou, ‘en réserve de la République’ (disponibil în caz de nevoie n.r.)”, a mai scris Theodor Paleologu.