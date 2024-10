Elena Lasconi, despre credință. ”Cred că este o chestiune intimă. Nu puteam să nu mă duc”

Liderul USR a dezvăluit că a participat la pelerinajul de la Iași pentru că s-a întâmplat să fie cu caravana (electorală n.r.) în zona Moldovei, la fel cu s-a întâmplat ca de Sfânta Maria să se afle la Constanța.

Elena Lasconi, despre credință

ținut să sublinieze că participarea sa la slujba de la Iași nu a avut nicio legătură cu faptul că se apropie alegerile prezidențiale și că ea a stat printre oameni nu s-a băgat în față.

”Venisem din caravană şi eram extrem de obosită. (…) Am fost la moaşte, pentru că eram în caravană în zona Moldovei. Am fost la Suceava, am fost la Neamţ, am fost la Roman. (…)

Eu nu am ales data pentru alegeri şi n-am ales eu să fie alegerile pe 24 noiembrie. Să ştiţi că nici de Sfânta Maria nu am fost, nu mi-am propus să fiu la Constanţa, de exemplu. Dar a fost să fie, să fiu acolo la Constanța şi m-am dus la biserică.

Eu cred că credinţa este o chestiune intimă, dar având în vedere faptul că acest pelerinaj se şi numeşte pelerinaj, strânge sute de mii de români acolo în sărbătoarea de Sfânta Parascheva, uneori sunt publice.

Adică şi eu, ca şi candidat, nu m-am dus să mă cocoț pe scenă, nu m-am băgat în faţă, nu am dat pe nimeni la o parte ca să stau lângă raclă. M-am dus, am sat printre oameni.

Am văzut o grămadă de cameramani de fotografi care îmi făceau poze, filmau cu mine, că sunt acolo. Nu mă simt confortabil cu asta, dar era slujba şi nu puteam să nu mă duc”, a declarat candidata USR la Prima TV.

Primarul din Câmpulung a mai dezvăluit că merge des la Mănăstirea Prislop din județul Hunedoara, că anul acesta a fost prima oară când și că, de obicei, de 14 octombrie împarte haine pentru a o cinsti pe Sfânta Parascheva.

”Am fost de multe ori la Prislop, la Arsenie Boca, pentru că mă leagă de locul acela şi locul în care m-am născut şi faptul că bunica mă ducea la Prislop încă de când eram mică.

La Sfânta Parascheva nu am mai fost. Eu sunt cinstită şi vă spun lucrul acesta direct. Nu o să mint să spun că da, am mai fost, dar nu am fost fotografiată. Nu, nu am mai fost.

De Sfânta Parascheva împărţeam haine. Povestea Sfintei e că provine dintr-o familie bogată şi că la un moment dat a auzit o slujbă în care se spunea dacă mă urmezi pe mine şi te lepezi de sine, aia este calea. Nu îmi aduc aminte exact tot paragraful.

Însă în momentul acela Sfânta a început să îşi împartă hainele celor săraci şi după ce au murit părinţii, cel puţin aşa am găsit eu, după ce au murit părinţii, a împărţit toată averea celor nevoiaşi.

Şi aşa cum se întâmplă la foarte multe sărbători, şi eu am făcut lucrul ăsta de Sfânta Parascheva şi cred că e bine să faci lucrul ăsta. Cred că lecţia pe care trebuie să o învăţăm noi în viaţa asta este de iubire de aproape”, a mai declarat Elena Lasconi.