Elena Lasconi, despre negocierile cu PNL: ”Ușa USR-ului este deschisă pentru dialog”

Președinta USR, Elena Lasconi, a declarat, miercuri, că pentru un dialog cu reprezentanții PNL.

”Ușa USR-ului este deschisă pentru dialog”

“Chiar nu regret nimic și eu sunt foarte deschisă, în continuare am spus că ușa USR-ului este deschisă pentru dialog. Au numărul meu de telefon, știu unde să mă găsească.

Așa au gândit să joace această carte și apoi să vină cu un tir de acuzații de agresivitate” a declarat Elena Lasconi.

Șefa USR a subliniat că, după atacurile lansate de PNL la adresa sa, a vorbit cu mai mulți liberali care și-au exprimat dorința de a colabora cu USR și nu cu PSD.

”Am vorbit cu foarte mulți oameni din PNL, după ce a fost tirul acesta de atacuri asupra mea, care au zis: noi cu voi din USR trebuie să facem lucruri, nu cu PSD”, a mai spus lidera USR.

Mai mult, Elena Lasconi a transmis că în repetate rânduri în spațiul public după ce a afirmat că ar trebui să se facă „puţină curăţenie, igienizare” în interiorul PNL.

”Atât de tare s-au lipit de PSD încât oamenii fac confuzii”

“Ei respectă foarte mult disciplina de partid mai ales înainte de alegeri, de oricare ar fi ele, dar ce am spus până la urmă? Fraților, rupeți-vă de PSD, și nu era o condiție. Dacă spuneți că sunteți de dreapta, rupeți-vă de PSD și îndepărtați-vă de Klaus Iohannis care vă trage în jos.

Nu erau niște condiții, nu am inițiat eu nicio întâlnire, eu am spus că sunt deschisă dialogului, nu înțeleg ce am făcut, dar pentru asta cred că o să fie amendat de oameni. Era un discurs foarte calm, am spus igienizarea asta înseamnă”, a afirmat Elena Lasconi.

Totodată, Elena Lasconi a ținut să precizeze faptul că cei de la PNL s-au lipit atât de tare de PSD încât oamenii au ajuns să facă confuzii.

”Atât de tare s-au lipit de PSD încât oamenii fac confuzii, nu mai știu care politician de unde e, dacă e de la PNL sau de la PSD. Cred că e trist că se întâmplă lucrul acesta”, a conchis președinta USR.