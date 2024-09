Elena Lasconi, despre noul departament pe care-l vrea la Cotroceni. „O să lucrez şi cu oameni din partide diferite, din societatea civilă”

Elena Lasconi, președinta USR, a afirmat, joi, că dacă va câștiga alegerile prezidențiale va înființa la Cotroceni un „departament pentru eficientizarea statului”.

„Un departament de consilieri, la Cotroceni, pentru eficientizarea statului”

Elena Lasconi, președinta USR, a anunțat, joi, că, în calitate de șef al statului, va lucra cu mai mulți consilieri, nu numai din USR, dar și din alte partide și din societatea civilă, și că va înființa la Cotroceni un „departament pentru eficientizarea statului”.

„Am identificat câţiva dintre ei, dar să nu vă imaginaţi că o să fie doar din USR. Eu îmi doresc binele acestei ţări şi nu o să fac exact cum fac vechile partide politice. O să lucrez şi cu oameni din partide diferite şi cu cei din societate civilă. Îmi doresc foarte mult să creez un departament de consilieri, la Cotroceni, pentru eficientizarea statului”, a declarat Elena Lasconi pentru Pro TV.

„E nevoie de o reformă pe bune în justiţie”

Președinta a enumerat și care sunt cele mai mari probleme la ora actuală pentru România, începând cu , care este „un cancer”, starea educației și sănătății, taxele care „sufocă” economia, subliniind și necesitatea unei justiții reformate și unui rol mai puternic pentru DNA.

„E nevoie de o reformă pe bune în justiţie, să nu mai stăm spectatori şi să vedem cum cei care jefuiesc această ţară scapă liberi şi probabil că unii dintre ei fac un an cu suspendare sau vreo doi ani la închisoare, după care iar se duc în vacanţe de lux. Ar trebui să întărim Direcţia Naţională Anticorupţie şi să poată să cerceteze din nou magistraţi”, a spus președinta USR.

„De asemenea, celor care recuperează din prejudiciu, celor de la ANABI, ar trebui să li se dea un procent de 5%, pentru tot ce găsesc extra. Adică, dacă găsesc o casă în plus prin străinătate pe numele vreunui corupt din România, ar trebui să primească banii aceştia. Şi dacă statul român nu este în stare să recupereze într-un an de zile un prejudiciu, să putem să îl vindem la recuperatori privaţi, care să facă asta. Adică, coruptul să ştie că nu scapă sub nicio formă şi că va trebui să plătească banii pe care i-a furat”, a adăugat ea.

Inspectoratele școlare sunt „politizate”

În opinia Elenei Lasconi inspectoratele din ar trebui desființate, pentru că sunt „politizate”, iar rolul consiliilor de administrație din școli (profesori, elevi, părinți, reprezentanți ai primăriilor) ar trebui să crească

„În sănătate vrem să creăm pilonul II, la fel cum funcţionează şi pilonul II de pensii, prin care să ai libertatea, ca român, care munceşti, să îţi alegi medicul şi spitalul la care să fii tratat, pentru banii cu care oricum contribui la stat. În sensul că 185 de lei, adică jumătate din suma care se duce din salariul minim pentru sănătate, să poţi să o foloseşti pentru a-ţi alege asiguratorul. Poţi să alegi la fel de bine şi CNAS, dar la fel de bine poţi să te duci şi în privat”, a mai spus Lasconi.

România, pregătită pentru o femeie la Cotroceni

Președinta USR a pledat pentru reducerea cheltuielilor publice, desființarea a 187 de agenții, pentru un număr de parlamentari scăzut la 300 și dorește măsuri pentru companiile de stat cu „pierderi uriașe” dar în care „se angajează numai prieteni de-ai politicienilor”. Aceste măsuri, spune Lasconi, care a declarat că l-ar pune premier pe Ilie Bolojan, ar duce la economisirea a 70 de miliarde de lei. Nu în ultimul rând, Elena Lasconi a mai spus că este sigură că societatea din România este pregătită să vină o femeie la Cotroceni.