Elena Lasconi dezvăluie relația lui Nicușor Dan cu Matei Păun: ”E un rusofil. Nu m-aș înconjura de astfel de oameni!”

Elena Lasconi, candidată independentă la alegerile prezidențiale, fostă președintă a USR, a vorbit despre relația pe care Nicușor Dan o are cu afaceristul pro-rus Matei Păun.

Celebra realizatoare a emisiunii Testul Puterii a întrebat-o pe Elena Lasconi, fostă finalistă în cursa prezidențială din decembrie 2024 și actuală candidată independentă la prezidențiale, , și el candidat pentru scaunul de la Cotroceni, cu afaceristul Matei Păun.

„Un rusofil, după cum am văzut din postările lui. Nu știu ce treabă are cu Nicușor Da, dar nu m-aș înconjura cu astfel de oameni sub nicio formă. Am văzut că a făcut o conferințe de presă în care a spus că nu îl va lua consilier la Cotroceni și că va fi la 10 km de Cotroceni. Dar ce? Îi pune brățară electronică?

Să cred eu sau cineva că președintele, când o să aibă o grămadă de pârghii, e periculos și să se vadă la o bere. Și după cum am văzut, înțeleg că o grămadă de bani s-au dus la o firmă controlată de el, ceea ce este foarte grav. Ca să nu mai zic că este un personaj dubios, cu relații cu Belarusul, pro rus. Niciodată nu l-am văzut pe omul ăsta, nu știu cine e, l-am văzut în poze”, a declarat Elena Lasconi la Testul Puterii cu Denise Rifai, emisiune ce poate fi vizionată în fiecare zi de marți, miercuri și joi, doar pe FANATIK.ro, dar și pe canalele oficiale de Facebook și .

Cum l-a ajutat afaceristul pro-rus pe edilul Capitalei

Despre Matei Păun se spune că ar fi primit din partea primarului jumătate dintre electorale pentru ca, prin firma sa, a afișat panouri electorale.

În perioada 26 februarie – 31 martie 2025, Getica OOH SRL, deținută de Matei Păun, a emis nu mai puțin de 20 de facturi către staff-ul de campanie al lui Nicușor Dan în valoare totală de 1.091.614,66 lei lei, adică aproximativ 200.000 euro. Conform declarațiilor primarului Capitalei, el primise, până la 1 aprilie, 2,8 milioane lei de la 8.848 de donatori.

Ulterior, Matei Păun a negat legăturile cu firma Getica OOH SRL. Cu toate acestea, s-a aflat că afaceristul a preluat, în 2011, prin intermediul unei companii de-ale sale această firmă de panotaj exterior de la bănci de stat rusești și de la oligarhi ruși.

