Elena Lasconi, dezvăluiri incredibile după tragedia de la Câmpulung cu microbuzul echipei Dinamo 2: „Managerul firmei vinde pui în piață”

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Elena Lasconi (54 de ani), primarul din Câmpulung Muscel, a vorbit despre , în contextul în care în spațiul public s-a aflat că instituția pe care o conduce are contracte cu firma care a pus la dispoziție microbuzul respectiv, „Alindo Impex SRL”,

Dezvăluiri șocante făcute de Elena Lasconi după tragedia de la Câmpulung, în care a fost implicată echipa Dinamo 2

Ea s-a declarat pur și simplu siderată de cele întâmplate, dar mai ales de informațiile aflate după petrecerea tragediei, în mod special de cele referitoare la modul în care este gestionată activitatea de la societatea respectivă. „Avem un număr de telefon al doamnei manager de transport care apare în licitația noastră. Se numește Andreea Răcaru, cred că este nora patronului. Și această individă este vânzătoare la un magazin de carne de pui din piață. Am aflat și eu cu stupefacție. Deci managerița de transport vinde la magazinul de pui din piață. Incredibil, nu?

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Noi avem contract cu Alindo până în iunie anul viitor. Și până atunci eu vreau să fac societate împreună cu o altă comună de lângă, Valea Mare, ca să cumpărăm mai multe microbuze. Nu se poate să fii la mâna unora care nu știu cum își obțin atestatele, acreditările. Pentru că eu nu pot controla nimic dacă firma vine și-mi arată toate documentele. Gândiți-vă că acel microbuz avea 600.000 de kilometri, deja era uzat”, a spus Elena Lasconi, potrivit

Ce a spus Elena Lasconi despre reacția șocantă avută de patronul firmei respective

De asemenea, cu aceeași ocazie, primarul din Câmpulung Muscel a vorbit și despre , pe care a catalogat-o drept „o nesimțire”: „O nesimțire ieșită din comun, adică o aroganță, o nesimțire, nu există…

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Adică e, cum să zic, e ca și cum ai pângări un mormânt. E ceva absolut incredibil. A murit un om. Ne-am pierdut omenia. Adică îți spui că ai un accident cu victimă, adică cu mort, și tu întrebi, faci glume și aroganțe. Pe ce lume trăim, fraților?”.

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Ce va face Elena Lasconi în această situație

În plus, Elena Lasconi a asigurat că va face din postura sa toate demersurile necesare pentru ca vinovații pentru această tragedie să fie trași la răspundere: „Ce vă pot spune e că o să folosesc toate pârghiile pe care le am. O să-i bombardez cu hârtii pe cei de la ARR (n.r. Autoritatea Rutieră Română), pe cei de la ISCTR (n.r. Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier) sau cine a dat atestatul acelui domn (n.r. șoferului) de aproape 84 de ani.

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Nu se poate ca o persoană care ar fi trebuit să nu aibă carnet, pentru că ce reflexe mai ai la 80 și ceva de ani? În mod normal, Poliția ar fi trebuit să-i retragă carnetul și noi trăim în România lui 2026 în care o persoană de aproape 84 de ani are atestat cu acte în regulă că poate să facă transport de transport public? Mie mi se pare absolut inadmisibil.

(n.r. Despre microbuzul implicat în accident) Este din 2005. Cum este posibil ca un microbuz din 2005 să aibă toate actele în regulă de la RAR (n.r. Registrul Auto Român), de la ARR, că poate să circule pe străzile din țara asta? Deci suntem… Avem instituții bolnave și iresponsabile în țara asta. Ce am reușit să aflu vizavi de… Că am văzut că avea o pancartă cu Vișoi. Este unul dintre cartierele din Câmpulung”.

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Neregulile depistate după tragedia de la Câmpulung

Nu în ultimul rând, Lasconi a subliniat și că la firma respectivă au fost depistate în acest context tragic mai multe nereguli. „(n.r. Despre firma Alindo Impex SRL) Am verificat ieri, am stat și am verificat fiecare hârtiuță din bibliograful cu licitația. Alindo nu a răspuns sub nicio formă la telefon. Deci e ceva de noaptea minții. Am verificat și ei au câștigat licitația cu cinci microbuze.

Unul dintre cele cinci microbuze, ăsta 69 LIN (n.r. microbuzul implicat în accident), era în cele cinci microbuze, doar că ei au spus așa: ei asigură transportul pe rutele pe care le-am vrut noi doar cu patru microbuze și unul este de rezervă. Și noi n-am aflat dacă el este de rezervă sau dacă el a transportat echipa în timpul în care trebuia să fie pe traseu.

Ce îmbârligătură este acolo… Dar eu nu mă las. Adică ei trebuie neapărat să plătească pentru ceea ce au făcut, pentru că este o nenorocire, o tragedie. Le-am spus și i-am spus și familiei care este în momentul ăsta în primărie pentru a primi certificatul de deces: «Domnilor, cu orice ajut, bombardez toate instituțiile cu documente».

În momentul de față este o anchetă făcută de către procurori și poliția municipală de aici de la Câmpulung. Dar eu țin aproape și orice pot să fac ca să se facă dreptate. Omul, din păcate, nu mai poate fi adus înapoi. La 59 de ani era un om tânăr, cum să zic eu, în putere, cu toată viața înainte. Ceea ce s-a întâmplat a fost ceva absolut incredibil”, a mai spus Elena Lasconi, conform sursei citate anterior.