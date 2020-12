Elena Lasconi, dezvăluiri șocante despre situația din Primărie. Câți ani durau cererile de audiență în Câmpulung Muscel

Elena Lasconi face dezvăluiri de-a dreptul șocante despre situația din Primăria Câmpulung Muscel. La cea mai importantă instituție din orașul argeșean, cererile de audiență durau ani de zile.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fostul jurnalist, devenit primar la alegerile locale de pe 27 septembrie, dezvăluie că audiențele la primar sunt cea mai solicitantă activitate de când a preluat această funcție.

Noul primar al oraşului Câmpulung Muscel a început să primească în audienţe cetăţenii, care deşi făcuseră cereri în acest sens, nu au fost băgaţi în seamă ani de zile.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Câți ani au durat cererile de audiență la primăria Câmpulung Muscel. Dezvăluirile Elenei Lasconi

Elena Lasconi nu are deloc o misiune ușoară în noua sa postură de edil și om politic în orașul Câmpulung Muscel. Aceasta lucrează între 12-14 ore pe zi, pentru a reuși să se întâlnească cu toți oamenii care-i solicită acest lucru.

Primarul dezvăluie că unii ”câmpulungeni” au făcut cereri de audiență și de trei, patru sau nouă ani, însă ”nimeni nu i-a băgat în seamă” în mandatele foștilor edili.

ADVERTISEMENT

”Audienţele la primar – cea mai solicitată activitate din instituţie de când am preluat mandatul. De ce? Răspunsul e simplu. În ultimii zece ani, solicitările au rămas fără răspuns şi fără rezolvare.

Cei peste o sută de câmpulungeni cu care am vorbit în aceste două luni, în audienţe, au cereri făcute în scris de trei, patru, nouă ani. Nimeni nu i-a băgat în seamă. Să nu vă imaginaţi că oamenii cer lucruri ieşite din comun. Sunt chestiuni de bun simţ, care se pot rezolva într-un termen foarte scurt. Totul este să vrei”, a scris Elena Lasconi pe Facebook.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Problemele locuitorilor din Câmpulung Muscel, rezolvate în mare proporție

Potrivit Elenei Lasconi, edil ales din partea USR-PLUS, peste 90 la sută dintre problemele pe care le-au ridicat cetățenii primiţi în audienţă au fost deja rezolvate.

”V-am promis că nu o să vă dezamăgesc, iar voi m-aţi angajat, prin vot, primar. În aceste două luni, programul meu de lucru la primărie a fost de 12-14 ore pe zi. În multe zile, nu am postat nimic şi nu am comunicat nimic, pentru că nu am avut timp fizic.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ce vreau să vă spun este că sunt implicată total, îmi place muuult ceea ce fac şi vă mulţumesc pentru încrederea şi încurajările voastre. Împreună vom transforma Câmpulungul într-un oraş european.

E adevărat că nu în două luni, însă fiecare pas, fiecare zi pe care le dedicăm cu drag oraşului nostru ne vor duce către una dintre cele mai frumoase capitale europene: Câmpulung. Vă îmbrăţişez, virtual, cu drag şi vă doresc sănătate! Weekend plăcut”, a mai transmis Elena Lasconi.