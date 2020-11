Elena Lasconi e acum primar, dar știi câți bani câștiga înainte? Ce salariu avea prezentatoarea Pro TV

Elena Lasconi este actualul primar la Câmpulung Muscel, după o carieră de 25 de ani la Pro TV. Fosta jurnalistă a renunțat la televiziune și vrea să se dedice vieții politice. Însă nu toată lumea știe câți bani câștiga înainte noul edil al municipiului din Argeș.

Elena Lasconi a luat deja primele decizii ca primar după ce i-a dat afară pe șefii Poliției Locale din oraș și se ocupă în continuare de sănătatea și bunăstarea cetățenilor, potrivit okmagazine.ro.

Fosta vedetă TV este atrasă de mult timp de acest oraș și se pare că acum s-a stabilit acolo pentru a-și exercita funcția de primar. Dar ce încasări avea ca prezentatoare la Pro TV?

Noul primar al municipiului Câmpulung Muscel, Elena Lasconi, a reușit să strângă o avere considerabilă de-a lungul carierei în televiziune. Fosta prezentatoare și-a făcut publică declarația de avere și s-a aflat ce terenuri și alte bunuri deține ea, dar și soțul ei.

După 25 de ani pe micile ecrane, Elena Lasconi încasa sume mari de bani, fiind vorba de câteva zeci de mii de lei. Anul acesta, vedeta a decis să-și dea demisia de la Pro TV și să intre în politică. Astfel, a ajuns să candideze la alegerile locale de la Câmpulung Muscel, primind votul cetățenilor.

Elena Lasconi deține o casă în orașul din Argeș, pe care îl îndrăgește de mult timp. La fel cum au procedat alți politicieni, fosta prezentatoare și-a publicat declarația de avere. Conform acesteia, noul edil deține un teren de aproximativ 5.000 de metri pătrați în Câmpulung, pe care l-a cumpărat în 2005.

Pe de altă parte, soțul ei a moștenit trei terenuri la Scornicești (județul Olt), unul la Mogoșoaia (Ilfov) și în două la Topalu (Constanța). Casa de la Câmpulung este pe numele Elenei Lasconi, care deține și un apartament la București,m cumpărat în 2001. De asemenea, și soțul ei a moștenit două apartamente în Capitală.

În ceea ce privește datoriile, Elena Lasconi are două credite în valoare totală de 300.000 de lei, iar veniturile anuale din 2019 au fost de 72.000 de lei, adică 6.000 de lei pe lună, în funcția de corespondent Pro TV. Soțul ei a încasat 8.213 lei la cabinetul de avocatură.

Elena Lasconi, despre copilărie și începuturile în televiziune

Copilăria Elenei Lasconi a fost una modestă, chiar săracă, după cum a recunoscut vedeta. Până la 7 ani, familia ei nu avea foarte mulți bani și se descurcau destul de greu cu mâncarea.

“Am avut o copilărie în care am fost înconjurată de violenţă. Mi-aduc aminte că tata a făcut rost la un moment dat de o pungă cu pulpe de pui într-un sac de sare. Din păcate, nu am putut să mâncăm pulpele fiindcă erau foarte sărate. Până la 7 ani, am trăit într-o sărăcie mare. Bunica ne dădea pâine pe care o dădea la porci fiindcă nu aveam ce să mâncăm.

Ne spunea că pâinea o să ne ajute să facem sânge grupa zero şi să fim sănătoşi. Slavă cerului că în clasa întâi ne-am mutat la bloc, cu mama şi cu tata, care au muncit pe brânci să nu ne lipsească nimic, chiar dacă asta însemna uneori să facă imposibilul. Mama este cel mai abil ‘general’ pe care l-am cunoscut în viaţa mea, şi am cunoscut unii de-adevăratelea, şi cel mai bun administrator”, a povestit Elena Lasconi.

Fosta vedetă TV s-a căsătorit la 18 ani, iar la 20 a născut-o pe fiica ei, Oana, pe care o iubește mai mult decât orice. Căsnicia ei nu a durat mult, pentru că la 21 de ani urma divorțul.

“M-am căsătorit la 18 ani iar la 20 de ani am adus-o pe lume pe Oana, fiica mea. Oana e sufletul meu, e bucuria mea şi datorită ei sunt ceea ce sunt. Am divorţat pe când avea doar 2 ani şi de atunci ne avem una pe alta. De multe ori ne-a fost greu, au curs multe lacrimi dar acum dacă ne uităm în urmă ne dăm seama că ‘greul’ de atunci a dus la binele de acum”, scria aceasta pe blogul personal.

În 1995, Elena Lasconi s-a angajat la Pro TV, atunci când postul era proaspăt înființat. Și-a început cariera pe micile ecrane ca prezentator și corespondent la Pro TV Deva, unde a realizat mai multe reportaje despre minerii din Valea Jiului. A ajuns în Capitală după mineriada din 1999, unde a fost prezentatoare de știri, corespondent special și de război.

“M-am angajat la PROTV încă din 1995. La început am fost prezentator şi corespondent la PROTV Deva. Am realizat sute de reportaje cu şi despre minerii din Valea Jiului. Am coborât în mină să văd cum muncesc şi cum işi împart bucata de pâine între ei dar şi cu şobolanii din galerie. După mineriada din 1999 am ajuns la PROTV Bucureşti.

Am fost prezentator la Stirile PROTV de dimineaţă şi prânz. Apoi corespondent special şi de război. Am transmis de la cutremurul din Turcia din 1999 care a făcut aproape 20 de mii de victime. De asemenea, am fost unul dintre corespondenţii care au transmis informaţii despre vizita Papei Ioan Paul al Doilea, eclipsa de Soare din 1999, campania ‘Nouă ne pasă’ din 2000 ( o campanie fără precedent în România de intr-ajutorare a sinistraţilor de la inundaţiile din Banat şi Transilvania).

Am fost în Afganistan. Am cunoscut militarii noştri, am fost cu ei cu TAB-ul pe teren, am plâns şi am râs cu ei, am văzut cât de apreciaţi sunt de americani, cât sunt de capabili. Ei sunt genul acela de oameni care te fac să te simţi mândru ca eşti român. Că nu sunt doar vorbe goale, că e o stare de spirit”, scria Elena Lasconi.