Elena Lasconi se laudă că a redus la jumătate tarifele pentru gaz și energie electrică. Cum a reușit edilul orașului Câmpulung Muscel

Elena Lasconi, primarul orașului Câmpulung Muscel, se laudă că a economisit pentru locuitorii zonei aproape 1 milion și jumătate de lei pentru facturile la energie și gaze.

Elena Lasconi spune că a reușit să facă acest lucru prin negociere pe bursa de mărfuri ale tarifelor facturilor de acest tip. Totodată, suma redusă ar fi echivalentul ”a doi kilometri de drum asfaltat”.

Elena Lasconi: ”Am negociat pe bursa de mărfuri tarifele”

”Explozia prețurilor la energie și gaze au adus în colaps multe instituții de stat. Pentru câmpulungeni am economisit aproape un milion și jumătate de lei.

Cum? La începutul mandatului am găsit o dezordine generală în ceea ce privește facturile la electricitate și gaze din Primărie și unitățile subordonate. Plăteam tarife diferite, unele chiar mai mari decât prețul pieței.

Ce am făcut? Am negociat pe bursa de mărfuri tarifele pentru toate acestea. Rezultatul: de la 185 lei/KWh la gaze cât se plătea am negociat la 98 lei/KWh. La energie de la 325 lei/KWh la 231 lei/KWh. Am economisit aproape un milion și jumătate de lei, cam doi kilometri de drum asfaltat”, a scris Elena Lasconi

Edilul Câmpulung Muscel a subliniat că este singurul primar cu o astfel de inițiativă, din câți a avut până acum orașul. De altfel, în următoarea perioadă va avea loc o nouă negociere pe bursa de mărfuri, contractele actuale fiind valabile până în martie.

”Contractele sunt valabile până la 1 Martie. Acum ne pregătim de o nouă negociere pe bursa de mărfuri pentru că, pur și simplu, AȘA SE FACE, dacă ești responsabil de banii publici. Adică, de taxele și impozitele fiecăruia dintre voi. Important: o astfel de negociere nu a avut loc niciodată în Câmpulung.

Sunt singurul primar care a avut această inițiativă. Mă mândresc cu această premieră, dar și mai tare cu banii economisiți! Mi s-au pus multe bețe în roate să nu pot realiza această negociere. Reclamații peste reclamații, la Curtea de Conturi, DNA etc. Sunt foarte liniștită pentru că tot ceea ce fac e perfect legal, transparent și corect. Concluziile le trageți voi”, a mai transmis Elena Lasconi.

Facturile greșite ale românilor vor fi recalculate

După ce mai mulți români au primit facturi la energie și gaze cu prețuri exagerat de mari, după liberalizare, . Aceștia au promis că vor recalcula facuturile eronate pentru aplicarea compensării.

De asemenea, într-o ședinţă a coaliţiei s-a hotărât reduceerea plafonului la lumină și gaz, dar creşterea limitei de consum. De la 1 februarie se va aplica măsura care prevede, de fapt,

”Am reuşit să ajungem la un acord astfel încât la energie plafonul să scadă de la 1 leu la 0,8 lei per kWh.De asemenea, limita consumului să crească de la 300 de kWh la 500 de kWh pentru care se calculează acest preţ, practic, reiese o compensare de 0,291 lei per KW, ceea ce va însemna că la consumator se vor percepe 0,68 bani pe kWh.

Pentru IMM, pentru consumatorii mari, non casnici, va fi plafonat preţul la un leu pe kWh.La gaz plafonul va scădea de la 0,37 la 0,31 lei pe kWh, iar limita de consum pentru cinci luni de zile va creşte de la 1.000 la 1.500 de kWh (n.red. este vorba de 1.500 de metri cubi, adică aproximativ 300 de metri cubi lunar, echivalentul a 3.165 kWh).

De asemenea, se va aplica un discount de 40%, de la 33 la 40%, asigurându-se astfel un preţ de 0,221 lei per kWh. Pentru IMM-uri, şcoli, spitale, biserici, industria alimentară se va asigura un preţ de 0,37 lei per kWh”, a declarat Nicolae Ciucă.