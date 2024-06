Elena Lasconi îl vede pe Nicușor Dan candidat USR la prezidențiale. ”Ar fi super îndreptățit”

Elena Lasconi a fost realeasă primar al municipiului Câmpulung la alegerile locale. Edilul a declarat că USR, care a obținut un scor foarte slab duminică, trebuie profund reformat și că se gândește dacă va candida la președinția partidului.

Elena Lasconi îl vede pe Nicușor Dan candidat USR la prezidențiale

nu-și dorește în acest moment o candidatură pentru Cotroceni, dar că o persoană care ar fi un excelent candidat USR la prezidențiale ar fi Nicușor Dan, dacă și-ar dori acest lucru.

ADVERTISEMENT

„El ar fi un excelent candidat pentru prezidențiale, eu așa simt, doar că înțeleg că nu-și dorește. Nu există independent pentru că în momentul acesta își face calcule că n-are majoritate, are nevoie de Consiliul General.

E un om foarte inteligent și campania a fost absolut senzație, mi-a plăcut foarte mult și îl felicit pentru scor și pentru că a câștiga Primăria Capitalei, ar fi super îndreptățit să fie candidatul USR la prezidențiale”, a declarat Elena Lasconi la Digi24.

ADVERTISEMENT

, luni, că nu va candida la președinție și că nu revine în USR deoarece e important ca în timpul mandatului să fie echidistant față de partidele care îl vor susține.

Elena Lasconi vrea revoluție în USR

Elena Lasconi a mai declarat că există mai mulți membri USR cu care ar putea colabora în continuare în cazul în care ar fi aleasă președinta partidului, dar că există anumiți lideri, printre care Cristian Ghinea, care ar trebui să facă un pas în spate de la conducere.

ADVERTISEMENT

„El este unul dintre ei (care ar trebui să facă un pas în spate n.r.) dar asta nu înseamnă că trebuie să plece acasă, trebuie să lucrăm împreună, doar să facă un pas în spate de la conducere. Să nu-i mai vedem în Biroul Național.

În (Ionuț n.r.) Moșteanu am încredere, e cel mai muncitor om pe care-l cunosc, o să-l susțin și la parlamentare, m-a susținut mult și când am decis să intru în USR am avut condiția să nu încerce să mă controleze pentru că o să știe toată țara și să mă ajute.

ADVERTISEMENT

Nu cred că e printre primii cinci, Vlad Voiculescu. Eu îl știu înainte de a intra în USR și e un om de calitate și, da, aș putea să lucrez cu el. Nu-mi place să vorbesc, e ca și cum îi chemăm la tablă și îi executăm acum”, a precizat Elena Lasconi.

Edilul din Câmpulung a ținut să sublinieze că este un om de echipă și că niciunul dintre potențialii candidați la șefia USR nu este dușmanul său și nici Cătălin Drulă nu îi este dușman.

„Eu pe Dominic (Fritz n.r.) îl respect, îmi place, la fel și cu Lucian Viziteu, îl respect, are o grămadă de calități, eu știu să lucrez în echipă.

Dacă decidem să candidăm pentru că nu ne regăsim în liniile, dacă fiecare dintre aceste trei personaje printre care și eu decide să candideze, dacă câștigă Dominic, eu voi fi cot la cot cu el, ei nu sunt dușmanii mei, nici (Cătălin n.r.) Drulă nu e dușmanul meu.

Noi suntem o echipă. Nu-mi doresc, nu mi-am dorit niciodată să conduc un partid sau să fac carieră, dar trebuie să stingem un incendiu, dacă eu nu simt că nu se va face schimbarea profund, atunci voi candida”, a mai declarat Elena Lasconi.