Elena Lasconi, înlocuită de la șefia USR. Ce decizie au luat membrii formațiunii politice

Conducerea USR a luat o nouă decizie cu privire la mecanismul de funcționare internă. Astfel, vicepreședintele formațiunii politice, Dominic Fritz, va prelua atribuțiile-cheie în partid.

Elena Lasconi, înlocuită la șefia USR

Schimbările majore au început de când membrii formațiunii politice a decis să își retragă sprijinul pentru Elena Lasconi, în favoarea lui Nicușor Dan. La scurt timp după, în care este sprijinit primarul Capitalei.

ADVERTISEMENT

Un partid politic nu are dreptul să promoveze un candidat diferit de cel care și-a înscris candidatura cu susținerea partidului în cauză. Interpretarea vizează inclusiv promovarea nepltătită, dacă aceasta se face prin conturile oficiale ale formațiunii respective, conform antena3.ro.

Astfel, Biroul Național al USR s-a reunit, luni dimineață, pentru a face câteva alte schimbări. În acest context, formațiunea politică a comunicat oficial că s-a decis, în unanimitate, înlocuirea Elenei Lasconi de la șefia USR.

ADVERTISEMENT

„Pentru a asigura buna funcționare și continuarea activității USR în condiții statutare, Biroul Național l-a mandatat pe secretarul general să preia responsabilitatea gestionării tuturor contractelor încheiate de USR”, se arată în comunicat.

Această decizie importantă are ca scop „operaționalizarea funcționării interne a partidului și permiterea derulării activităților curente”. Noul lider va prelua o serie de responsabilități.

ADVERTISEMENT

„Secretarul general va avea mandatul de a semna, administra și lua toate măsurile necesare pentru executarea contractelor încheiate cu terți, pentru buna administrare și eficientizarea activității partidului”, mai precizează documentul transmis de USR.

ADVERTISEMENT

Joi, în contextul tensiunilor din USR, pe liderii formațiunii politice care au decis retragerea sprijinului politic pentru candidatura sa la alegerile prezidențiale.

„Eu știu că dreptatea este de partea mea și îi voi da în judecată pe cei care încearcă să facă un mare abuz doar ca să-și asigure un viitor călduț! O gașcǎ din USR a ajuns să încerce sa mă elimine, după ce am fost validată de Congres, în plin proces electoral, fără nicio decizie a unei autorități competente. Este o execuție politică ascunsă sub un formalism de partid, dar care, în esență, nu are nici legitimitate, nici temei legal. ABUZ, despre asta vorbim.”, a scris Elena Lasconi în online.