Elena Lasconi, întrevedere cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola. „A susținut cu tărie aderarea țării noastre la Schengen”

Elena Lasconi, lidera USR, s-a întâlnit, luni, cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, ocazie cu care i-a mulțumit pentru sprijinul acesteia pentru integrarea României cu drepturi depline în spațiul Schengen. Lasconi a discutat cu șefa legislativului UE și despre situația din Republica Moldova, după alegerile prezidențiale de duminică.

„Suntem pe aceeași lungime de undă”

Elena Lasconi, , a avut o întâlnire cu Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, spunând că o admiră pentru că a devenit o figură politică relevantă la nivel european. Lasconi a afirmat că este pe „aceeași lungime de undă” cu președinta PE pentru instituții ale statului care nu sunt „acaparate de politicieni” care-și numesc oamenii în funcții și nu au argumente în luarea deciziilor.

„M-am întâlnit, în urmă cu puțin timp, cu una dintre femeile pe care le admir – Roberta Metsola -, președinta Parlamentului European. O apreciez pe doamna președintă nu doar pentru că a reușit să fie un om politic extrem de relevant în Europa, ci și pentru valorile pe care le susține: unitate, libertate de exprimare, o Uniune Europeană puternică.

Mă bucur mult că suntem pe aceeași lungime de undă atunci când vine vorba despre instituțiile unui stat care pot fi puternice doar atât timp cât politicienii nu le acaparează, nu își impun în funcții oamenii și nu iau decizii fără argumente”, a scris Elena Lasconi pe pagina sa .

Metsola, „prietenă onestă a României”

Președinta USR a subliniat și că Roberta Metsola este o „prietenă onestă” a României, care a susținut aderarea țării noastre la un Schengen terestru, adică cu drepturi depline în spațiul european de liberă circulație.

Potrivit Elenei Lasconi, președinta Parlamentului European a spus că România s-a achitat de toate obligațiile și criteriile tehnice pentru a fi stat Schengen cu drepturi depline și că întârzierea care se menține este „nedreaptă”, mai ales că România în Schengen și terestru va contribui la „consolidarea” spațiului comunitar.

„I-am mulțumit Robertei Metsola pentru că este o prietenă onestă a României a cărei voce a susținut cu tărie aderarea țării noastre la Schengen, afirmând clar că noi ne-am îndeplinit toate criteriile tehnice necesare și că este nedrept să mai întârzie această recunoaștere.

Știu că împărtășim aceeași convingere: integrarea României în Schengen nu este un pas simbolic, ci unul esențial pentru consolidarea Uniunii Europene. Ca președintă a USR și candidat la alegerile prezidențiale, consider că drumul nostru european este opțiunea corectă și firească pentru viitorul României”, se arată în postarea Elenei Lasconi.

Glonțul rus, pe lângă urechea Republicii Moldova

Discuțiile dintre lidera USR și președinta PE au cuprins și situația din Republica Moldova, unde alegerile prezidențiale de duminică i-au dat câștig de cauză președintei , care va trebui să lupte pentru al doilea madat în turul doi, dar și unde a trecut la limită, spre dezamăgirea taberei pro-occident a Maiei Sandu.

„Am discutat cu doamna Metsola și despre Republica Moldova, pe care ne-o dorim împreună așezată irevocabil pe drumul către Uniunea Europeană. Vedem toți, în aceste zile, cât de mare este puterea fiecărui vot și cât de fragilă este granița între democrație și autoritarism mai ales când propaganda rusă lucrează intens. Uniunea Europeană trebuie nu doar să înțeleagă aceste amenințări, dar și să găsească cele mai eficiente metode să-i facă față.

Am asigurat-o pe Roberta Metsola că voi lucra alături de domnia sa pentru ca România să aducă un plus de stabilitate și solidaritate în Europa. Împreună, vom găsi cele mai bune soluții pentru orice probleme ne-ar aduce viitorul. O Europă unită este o Europă puternică!”, a mai scris Elena Lasconi.