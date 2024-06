Elena Lasconi îşi va depune candidatura la Președinție. ”Voi câştiga. Nu contează cu cine, nu are importanţă”

Primarul reales al municipiului Câmpul Lung, Elena Lasconi, a anunțat, miercuri, că din acest an.

Elena Lasconi îşi va depune candidatura la Președinție

“Da, o să-mi depun candidatura, pentru că sâmbătă o să avem congres şi în USR funcţionează democraţia şi probabil că o să avem mai mulţi candidaţi care îşi doresc să devină candidatul USR pentru funcţia supremă în stat.

Iar eu îmi voi depune această candidatură pentru sâmbătă”, a declarat Elena Lasconi, la scrut timp după anunţarea rezultatelor alegerilor interne din USR.

Elena Lasconi este covină că în cazul în care va fi desemnată drept candidatul USR la Președinția României va ajunge în turul doi al alegerilor pe care le va și câștiga.

“Da. Categoric. Şi voi câştiga. Nu contează cu cine, nu are importanţă, nu mă interesează care este al doilea. Mă interesează ce îmi doresc eu foarte mult. Nu am încredere în sondaje.

În 2020, când am candidat, mă puneau pe locul patru şi am câştigat cu 57% şi atunci era un scor istoric, acum, aproape 70%. Aşa cum am făcut şi la alegerile pentru preşedintele USR”, a mai spus primarul reales al municipiului Câmpul Lung.

”De astăzi începe reconstrucția USR”

Elena Lasconi, primarul municipiului Câmpulung Muscel, a câştigat, miercuri, alegerile pentru funcţia de preşedinte al Uniunii Salvaţi România, după încheierea votului dat de peste 11.000 de membri ai formațiunii politice.

În perioada 24-25 iunie, în cadrul USR au fost organizate alegeri interne pentru preluarea funcției de președinte al formațiunii, care a fost lăsată liberă de Cătălin Drulă.

Deși exista posibilitatea organizării și unui tur doi, Elena Lasconi cu peste 68 la sută din voturi.

Contracandidații săi au fost Radu Hossu (membru USR Brașov), deputatul Cristian Seidler și Filip Vasile-Gabriel (USR Constanța).

La scurt timp după ce a fost desemnată președintele USR, Lasconi a anunțat că va începe reconstrucția partidului.

„Le mulțumesc colegilor mei, de astăzi începe reconstrucția USR și de azi vom lucra mai uniți decât niciodată.

Sunt mândră că sunt româncă iar eu sărbătoresc prin fapte drapelul României în fiecare zi si m-aș bucura ca în această seară să-l fluturăm cu toții în Piaţa Universităţii, la Iaşi, Constanţa, la Satu Mare, în România de dincolo de graniţele ţării şi să ne bucurăm împreună de victoria echipei naţionale de fotbal”, a declarat noul președinte al USR.