Elena Lasconi, la ieșirea de la urne: „Am votat cu încrederea că vom avea o Românie pentru toţi”

Elena Lasconi, președinta USR, a declarat, duminică, că a votat având încrederea că românii nu mai vor să plece în altă țară și că cei de la Revoluție nu au murit degeaba pentru „o Românie pentru toți”.

Elena Lasconi: „Am votat cu încrederea că vom avea o Românie pentru toţi”

Cei care au murit în zilele Revoluției nu s-au sacrificat degeaba pentru ca țara să ajungă una din care românii nu mai pleacă, a declarat, duminică, Elena Lasconi, după ieșirea din secția de .

„Am votat cu încrederea că astăzi nimeni nu o să-şi facă bagajul să plece în altă ţară, într-o ţară în care să funcţioneze instituţiile statului, într-o ţară în care să ai parte de o şcoală bună pentru copilul tău, de un spital în care să fii tratat. Am votat cu încrederea că 1116 români nu au murit degeaba în 1989 şi că putem să continuăm ce am început atunci. Am votat cu încrederea că vom avea o Românie pentru toţi”, a declarat președinta USR la ieşirea din secţia de votare.

„Da, încă nu tremur foarte tare. Dar de ieri a fost aşa o presiune pe mine. Toată lumea îmi scria câte emoţii are, dar nu se gândeau deloc la emoţiile mele. Simt că astăzi putem să facem o schimbare majoră pentru România. Iubesc ţara asta şi continui să lupt pentru ea”, a mai spus Elena Lasconi după ce a fost întrebată dacă are emoții.

Kelemen Hunor: „România are nevoie de un preşedinte care este de partea oamenilor”

Și președintele UDMR Kelemen Hunor, a fost printre politicienii care au votat până la orele prânzului. Kelemen a votat în comuna unde s-a născut, Cârța (județul Harghita).

„Astăzi e primul tur al alegerilor prezidenţiale şi sunt convins, sper că vom avea un preşedinte care va fi mult mai atent la tot ceea ce doreşte societatea românească. (…) România are nevoie de un preşedinte care este de partea oamenilor, care asigură securitatea, aş putea să spun preşedinte protector, care are capacitatea de a asigura securitatea pentru fiecare om, va reda speranţa pentru fiecare familie şi se va ocupa, în primul rând, de problemele legate de declinul demografic, fiindcă asta este problema cea mai importantă a României”, a declarat Kelemen Hunor.

Liderul a subliniat că, înainte de toate, cel mai important este ca cetățenii să se prezinte la vot și să observe care program electoral și ofertă electorală sunt mai bune.

Emil Boc: „Am votat pentru un lider priceput”

De partea sa, Emil Boc, primarului municipiului Cluj-Napoca, a declarat că și-a exercitat votul „pentru un lider priceput” pentru a apăra interesele și securitatea României.

„Am votat pentru un lider priceput, care întotdeauna şi-a pus ţara pe primul loc, cu devotament şi responsabilitate. Am votat pentru un lider în care am încredere că (…) va face ceea ce trebuie pentru a apăra interesul naţional şi securitatea României, în condiţiile în care avem război la graniţă”, a spus Emil Boc. Primarul i-a îndemnat la rândul lui pe alegători să iasă în umăr mare la vot pentru că „conducătorii pricepuţi se aleg dor prin participarea noastră, a tuturor, la vot”.