Elena Lasconi, mărturie cutremurătoare. „Bunica ne dădea pâinea de la porci, nu aveam ce să mâncăm”

Cine este Elena Lasconi, noul șef USR. Așa cum FANATIK vă informa, astăzi, Uniunea Salvați România și-a ales președintele, după demisia lui Cătălin Drulă.

Elena Lasconi, noul șef USR, mărturie cutremurătoare

are o poveste de viață impresionantă. Elena Lasconi a devenit cunoscută publicului prin prisma carierei în jurnalism, domeniu în care a lucrat 25 de ani la Pro TV.

ADVERTISEMENT

În anul 2019 a intrat în politică, ca membru USR, iar în 2020 a devenit primar în Câmpulung, fiind realeasă în această funcție la alegerile locale de la începutul lui iunie 2024, cu aproape 70% dintre voturi. Elena Lasconi, în vârstă de 52 de ani, s-a născut la Hațeg.

Așa cum povestea într-un interviu pentru , copilăria sa a fost marcată de o serie de evenimente nefericite. A fost înconjurată de violență, iar de multe ori familia nu avea ce pune pe masă.

ADVERTISEMENT

„Am avut o copilărie în care am fost înconjurată de violenţă. Mi-aduc aminte că tata a făcut rost la un moment dat de o pungă cu pulpe de pui într-un sac de sare. Din păcate, nu am putut să mâncăm pulpele fiindcă erau foarte sărate. Până la 7 ani, am trăit într-o sărăcie mare. Bunica ne dădea pâine pe care o dădea la porci fiindcă nu aveam ce să mâncăm. Ne spunea că pâinea o să ne ajute să facem sânge grupa zero şi să fim sănătoşi.

Slavă cerului că în clasa întâi ne-am mutat la bloc, cu mama şi cu tata, care au muncit pe brânci să nu ne lipsească nimic, chiar dacă asta însemna uneori să facă imposibilul. Mama este cel mai abil „general’ pe care l-am cunoscut în viaţa mea, şi am cunoscut unii de-adevăratelea, şi cel mai bun administrator”, a transmis Elena Lasconi.

ADVERTISEMENT

Ce studii are noul președinte al USR

La 18 ani s-a căsătorit, iar la 20 de ani a devenit mamă. După numai un an a divorțat de primul soț, refăcându-și viața în 2012 cu actualul partener de viață, Cătălin. În 1990 a absolvit Liceul Pedagogic “Sabin Drăgoi” din Deva, continuând cu un curs de analist programator PC.

În 1999 a urmat Școala de televiziune BBC. Doi ani mai târziu a finalizat studiile la ASE București, devenind economist. În 2007 a obținut o diplomă de evaluator de competențe profesionale (CNFPA). Între 2019-2020 a urmat cursuri de absorbție, legislație, reglementări Fonduri Europene în România și Bruxelles.

ADVERTISEMENT

Ce a făcut-o pe Elena Lasconi să intre în politică

După 25 de ani de televiziune, Elena Lasconi a renunțat la această carieră, orientându-se spre administrația publică. În 2019 declara, pentru Adevărul, că a luat această decizie pentru că și-a dorit să candideze la Primăria Câmpulung.

Cunoștea acest oraș de 14 ani, după ce și-a cumpărat o locuință aici și era nemulțumită de conducerea de la vremea respectivă. Și-a dorit să „reconstruiască” municipiul Câmpulung, ceea ce a și reușit în cei patru ani la Primăria, așa cum arată investițiile din oraș. Acum, Elena Lasconi a devenit președintele USR și își dorește să candideze și la prezidențiale, așa cum a declarat miercuri.