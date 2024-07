Elena Lasconi merge la discuții cu PNL. Niciuna dintre părți nu crede într-o alianță

Elena Lasconi a declarat, luni seară, că liberalii ar trebui să facă „puţină curăţenie, igienizare” în interiorul partidului și că nu consideră că în acest moment se poate discuta despre o alianță între cele două formațiuni politice. De partea liberală, vicepreședintele Robert Sighiartău susține că USR nu a vrut în realitate să colaboreze „nici cu Forța Dreptei, nici cu ceilalți”.

Elena Lasconi merge la discuții cu PNL

, luni seară, la , că va discuta în cursul acestei această săptămâni cu liberalii pentru a afla „ce dorește domnul Ciucă”.

„Săptămâna asta în mod cert voi discuta cu reprezentanți ai PNL. Dar PNL ar trebui să-și facă puțină curățenie și igienizare, pentru că acum nu se pot detașa de PSD dar știu că în interiorul PNL-ului există oameni care știu că asta nu este calea bună nici pentru ei, nici pentru țară.

Opțiunea liberală pe care o văd eu este USR. Nu vorbesc acum de alianțe. Singura opțiune liberală credibilă este USR.

Am luat legătura (cu Nicolae Ciucă n.r.) și săptămâna asta o să discutăm. O să văd ce dorește domnul Ciucă să discutăm. Eu o să ascult. Nu o să mă duc cu niște idei, scenarii pe care mi le imaginez. O să ascult să vedem ce are de spus.

În momentul ăsta nu simt că putem merge într-o alianță. E nevoie de o igienizare în PNL, nu se pot detașa de PSD. O să discut cu colegii. Ei n-o să trăiască ce am trăit până acum, să afle de la televizor ce are de gând USR să facă și care este poziția oficială.

Am deschiderea să ascult. Mă voi duce la întânire și voi asculta. Voi vedea ce gânduri au ei, pentru că știu că lucrează la o strategie de vreo două săptămâni”, a spus Elena Lasconi.

Robert Sighiartău: ”USR-ul a pierdut foarte mult”

Nici dinspre PNL perspectivele unei colaborări nu sunt mai optimiste. Vicepreședintele liberal USR n-a vrut să colaboreze în realitate „nici cu Forţa Dreptei, nici cu ceilalţi”.

„Nu ştiu să fie discuţii oficiale cu doamna Lasconi. Sigur că s-au dat semnale încă de la început şi din partea dânsei şi din partea preşedintelui nostru. Urmează să vedem cum ne aliniem la start şi eu cred că pot exista discuţii, mai ales în turul doi, pentru o posibilă alianţă.

Numai că şi acolo, la USR, trebuie taberele să se liniştească, să există o coeziune şi să existe şi o percepţie clară supra ceea ce se întâmplă în zona politică, pentru că USR-ul, dacă îmi permiteţi să fac o analiză, USR-ul a pierdut foarte mult pentru că n-a vrut să colaboreze nici cu Forţa Dreptei, nici cu ceilalţi în realitate.

A fost o alianţă, dar la nivel local, eu ştiu nenumărate cazuri în care USR-ul nu s-a aliat cu Forţa Dreptei, cu toate că era în avantajul ambelor partide. Deci, de aici porneşte totul, nu de la orgolii, ci de la obiective (…)”, a declarat Sighiartău pentru .