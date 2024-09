Elena Lasconi, mesaj bizar pentru românii din diaspora: ”Cel mai simplu lucru este să-ți iei un bilet și să pleci în altă parte”

Elena Lasconi a făcut afirmațiile în cadrul unui interviu televizat. Președinta USR a vorbit despre faptul că românii au anul acesta ocazia de a alege președinte un om din popor, care înțelege greutățile prin care trec oamenii.

Elena Lasconi, mesaj bizar pentru românii din diaspora

se consideră un om din popor și a adăugat că este o persoană de bună credință, loială și nu este o trădătoare, după care a adăugat că cel mai simplu lucru este ”să-ți iei un bilet și să pleci în altă parte”.

„Eu am pornit de jos, știu ce, prin ce greutăți trec românii, pentru că am bătut țara asta în lung și în lat 25 de ani ca jurnalist și am coborât acolo unde politicienii nu coboară, acolo unde-i durere, acolo unde într-o casă nu au ce mânca copiii, unde stau câte nouă sau câte zece într-o cameră și e greu, e greu.

Deci, în momentul ăsta eu cred că românii au ce vota. Nu vreau să mă laud, nu îmi place să vorbesc despre mine și să mă laud și să zic mamă, cine sunt eu…

Dar chiar sunt de bună credință, sunt muncitoare, mă înconjur de oameni buni, sunt loială, nu sunt o trădătoare și iubesc țara asta pentru că cel mai simplu lucru este să-ți iei un bilet și să pleci în altă parte”, a declarat Elena Lasconi la .

Diaspora, cel mai mare investitor

Pe de altă parte, diaspora este cel mai mare investitor din România, pentru că românii care lucrează în străinătate trimit mulți bani acasă și a admis că, în acest moment, românii din diaspora nu ar avea la ce să se întoarcă în România.

”De ce un român, cu aceeaşi meserie, care practică aceeaşi meserie şi în România şi în străinătate, are succes acolo şi e respectat acolo şi nu aici. De ce?

Practic, diaspora, din punctul meu de vedere, este cel mai mare investitor al României, trimit o grămadă de bani acasă. Şi românii iubesc ţara, că vor să se întoarcă.

Am vorbit cu un român care lucrează de 21 de ani în Anglia. A zis că Londra este construită cu români. Şi ar vrea să se întoarcă, dar la ce să te întorci?”, a mai spus Lasconi.

Candidata USR a adăugat că ar trebui făcut ceva pentru ca medicii români să revină în ţară, fiind un mare deficit la cardiologi şi, mai ales, medici pediatri.