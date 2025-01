Elena Lasconi, nemulțumită de candidatura lui Nicușor Dan la alegerile prezidențiale: “Nu sunt convinsă că o înțeleg”

În acest context, Elena Lasconi a anunțat că se va întâlni cu Nicușor Dan pentru a lămuri această candidatură de ”neînțeles”. Lasconi nu renunță să candideze la prezidențiale și susține că a fost desemnată în acest sens de Congresul USR, dar și votată de români să ajungă în turul secund.

”Ar fi intrarea USR-ului în uitare, dacă noi ne-am descotorosi de candidatul care a obţinut cel mai bun scor de când există partidul”, a declarat Lasconi. Așadar, Elena Lasconi nu își pune problema să renunțe la această candidatură, fiind însă conștientă că Nicușor Dan îi va lua din voturi.

Primarul general al Capitalei a anunțat că va candida în urmă cu o lună. ”Candidatul la prezidenţiale este votat în Congres. Noi am avut un congres anul trecut, unde am fost votată cu peste 90% către colegii mei. Şi plus de asta am intrat în turul doi. Adică nu văd cum eu aş putea să mă răzgândesc, dar sunt un om raţional.

O să am şi o întâlnire cu Nicuşor acum am fixat eu o întâlnire pentru miercuri. O să discutăm lucrurile acestea”, a declarat Elena Lasconi la ”Ar fi intrarea USR-ului în uitare, dacă noi ne-am descotorosi de candidatul care a obţinut cel mai bun scor de când există partidul, a intrat în turul doi”, a mai menționat liderul USR.

Elena Lasconi nu poate înțelege cum dintr-o dată, din candidatul care a ajuns în finală cu Călin Georgescu, liderul USR s-ar putea transforma într-un candidat fără șanse, care nu mai este bun. Paradoxal, sondajele de opinie tocmai asta arată, că Elena Lasconi nu are mai mult de 6% din intențiile de vot.

”Dintr-o dată te gândeşti că nu mai este bun. Dar eu sunt pentru democraţie şi pentru vot. Dacă doreşte cineva să discute despre asta, nu are decât să o facă. Eu nu mă opun”, a declarat Elena Lasconi. Declarația vine în contextul în care există tot mai multe voci care arată faptul că unul dintre cei doi, Lasconi sau Dan, ar trebui să se retragă.

, pe care în continuare nu sunt convinsă că o înţeleg. Tocmai de aceea aş vrea să discut cu Nicuşor Dan. Nu ştiu care sunt planurile unui posibil preşedinte Nicuşor Dan, nu am auzit vorbindu-se despre asta. Practic, eu sunt singura constantă din partea asta a ieşcherului politic.

de parcă aş face-o eu”, a mai declarat Elena Lasconi. Așadar, liderul USR nu vrea să renunțe sub nicio formă la candidatură, cu toate că cifrele arată destul de clar că Nicușor Dan are șanse mult mai mari să ajungă într-o finală ipotetică la prezidențiale.