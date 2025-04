Elena Lasconi, noi acuzații grave la adresa lui Nicușor Dan: ”Înainte cu o zi de anularea alegerilor i s-a propus să intre în cursă”

Războiul foștilor aliați, Elena Lasconi și Nicușor Dan, cunoaște o nouă etapă cu acuzații extrem de grave. Șefa din acte a USR spune că edilului Capitalei i s-ar fi propus să candideze pentru funcția supremă în stat cu o zi înainte de anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut.

Elena Lasconi revine cu acuzații grave în direcția lui Nicușor Dan

În toamna lui 2024, înainte de turul I al alegerilor prezidențiale, Nicușor Dan a fost apropiat de doi candidați de dreapta. E vorba de Nicolae Ciucă (PNL) și Elena Lasconi (USR). În final, la urne, primarul Capitalei a pus ștampila pe cea care avea să ajungă în finală.

”Am anunţat că voi vota un candidat de dreapta, Ludovic Orban s-a retras, au rămas doi şi pentru că între Elena Lasconi şi Nicolae Ciucă am văzut că s-a format câteva zile mai devreme un curent în mediile sociale, care a mers către Elena Lasconi. Am considerat că Elena Lasconi are mai multe şanse să intre în turul doi şi am votat-o”, a spus Nicuşor Dan, în decembrie 2024.

Între timp, în ciuda susținerii de anul trecut, . S-a întâmplat asta după ce primul a decis să intre în cursa pentru prezidențialele din mai 2025.

Acum, odată cu trecerea unei majorități din USR de partea lui Nicușor Dan, între el și Elena Lasconi s-a intensificat războiul declarațiilor. Aceasta din urmă l-a atacat aproape constant pe primarul Bucureștiului.

Joi, 17 aprilie, Elena Lasconi a spus, la , că Nicușor Dan este manipulat de ”sistem”. În acest sens, a făcut o dezvăluire extrem de gravă. A spus că edilului Capitalei i-a fost propusă intrarea în cursa pentru prezidențiale cu o zi înainte de anularea alegerilor din decembrie.

”Cine face parte din sistemul care îl manipulează pe Nicușor Dan?”, a fost întrebarea primită de Lasconi. Iar răspunsul: ”Nu vă pot da niște nume. Întrebați-l dacă înainte cu o zi de anularea alegerilor i s-a propus să intre în campania pentru prezidențiale de acum. Din zona sistemului, eu așa spun. Se știa că alegerile vor fi anulate”.

Lasconi, acuzații la adresa lui Nicușor Dan încă de la începutul lunii

a început pe 2 aprilie 2025. Șefa USR a dezvăluit atunci că Nicușor Dan i-a cerut să se retragă din alegerile prezidențiale din 24 noiembrie în favoarea lui Nicolae Ciucă, candidatul PNL.

”Nicușor Dan mi-a spus să mă întâlnesc cu el și să mă duc la Stejarii ca să mă retrag și să mă întâlnesc și cu Ciucă. Exact în ziua în care am fost să fac filmulețul și probabil că, o să vedeți, că nu țin minte toate datele posibile. Este pe pagina mea de Facebook. În ziua în care am fost și-am prezentat cartea cu deschiderea porților Parlamentului și am făcut un filmuleț în primărie. Era cred că o zi de weekend, așa atunci”, a afirmat ea, la .