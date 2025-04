“Elena Lasconi nu mai are viitor la șefia USR”. Verdictul lui Ionuț Moșteanu după ultimele scandaluri

Elena Lasconi a rămas fără susținerea partidului a cărei șefă era, totul în favoarea lui Nicușor Dan, astfel că Ionuț Moșteanu a oferit explicații privind viitorul său în cadrul USR.

Niciun viitor pentru Elena Lasconi la șefia USR

Invitat la Testul Puterii cu Denise Rifai, . După ce a pierdut funcția de președinte al partidului, dar și susținerea acestuia la alegerile prezidențiale, aceasta nu ar mai avea șanse să revină în cadrul formațiunii.

„Eu nu cred că mai are niciun viitor după ce se întâmplă zilele astea. Ar fi avut un viitor dacă se retrăgea și arăta că pune binele mai mare al României și al partidului pe primul loc și nu orgoliul și ambiția personală. Altfel nu cred că va mai avea susținere. Cred că e un lucru firesc să își dea demisia. După 18 mai ne gândim și la USR. Acum ne gândim cum putem să îl ajutăm pe Nicușor Dan”, a afirmat Moșteanu la FANATIK.ro, unde poate fi vizionată și emisiunea în fiecare zi de marți, miercuri și joi, , de la ora 18:00.

Partidul își menține decizia de susținere a lui Nicușor Dan

Purtătorul de cuvânt al USR și-a motivat din nou decizia de a-și retrage susținerea față de Elena Lasconi și de ce l-au ales pe Nicușor Dan să le reprezinte interesele în fața românilor la alegerile prezidențiale.

„Discuția e disonantă cu cei mai mulți care zic că era decizia corectă. Dar nu-i frumos față de Elena. Și cumva au dreptate și în prima propoziție și într-a doua, dar ele nu poate să existe împreună sau ar fi putut să existe doar dacă ar fi luat dânsa o decizie mai devreme. În momentul în care dânsa s-a încăpățânat să rămână în cursă, în ciuda evidențelor, că se bate la locul cinci, ajutându-i în felul ăsta pe Crin sau pe Ponta, noi am făcut ce trebuia.

Am luat decizia corectă, care chiar dacă dureroasă, poate alții ar fi stat să se uite cum se duce în cap, dar avem o responsabilitate mai mare. Cum am făcut PNL-iștii cu Ciucă. S-a uitat la el, se duce în cap, hai că îl schimbăm după aia. A doua zi l-au schimbat cu Bolojan după alegeri.

Dar avem o responsabilitate mai mare. Deci nu aia e menirea noastră. Dintre alegătorii noștri nu ne-ar fi iertat vreodată, și dintre prieteni, familia, nu ne-ar fi iertat dacă noi am fi rămas încăpățânați să ne batem la 5 – 6% la sută și noi am fi dat un sprijin lui Nicușor pentru a se bate la locul doi acolo și a intra în finală și a câștiga președinția. Asta cred cei mai mulți colegi de-ai mei. Sunt și unii care, în ciuda acestor evidențe, sunt foarte supărați. Sunt și bătălii mai vechi din partid. Unii sunt foarte raționali și înțeleg foarte bine, dar o văd ca pe un moment bun să înceapă niște răfuieli”, a explicat liderul grupurilor parlamentare USR.

Elena Lasconi, așteptată să se retragă

Denise Rifai, moderatoarea emisiunii difuzate în exclusivitate pe FANATIK.ro, l-a întrebat ce s-ar întâmpla dacă Elena Lasconi ar avea o bruscă schimbare de percepție și Nicușor Dan.

„Ar fi un lucru frumos chiar și în momentul ăla. Chiar ar ajuta. Chiar cred că ar ajuta. Ne uităm la anul trecut când diferența a fost de 2.700 de voturi între locul doi și locul trei între Elena și Marcel Ciolacu și ne dăm seama cât de mult contează fiecare gest electoral. Ar fi un lucru foarte bun și altfel ar mai estompa din nervii ăștia. În politică trebuie să îți asumi consecințele. În momentul în care ea a pus orgoliul personal mai presus decât viitorul României și al partidului, și-a asumat niște consecințe. Dincolo de asta o să judece colegii. Vom avea congrese, vom vedea ce vor zice colegii”, a mai explicat Moșteanu.

Ce se va întâmpla cu USR dacă Nicușor Dan nu se califică în turul doi

Denise Rifai l-a întrebat, de asemenea, ce se va întâmpla cu USR în cazul în care Nicușor Dan nu va ajunge în turul doi al alegerilor prezidențiale.

„Noi nu putem garanta că Nicușor Dan intră în turul doi, însă evident că îi putem crește un pic șansele și uitându-ne din nou la marginea de 2.700 de voturi de anul trecut, cred că fiecare vot contează. O să fie o discuție după turul unu și apoi după turul doi și avem tot timpul și o să discutăm cu colegii. Totdeauna e simplu să zici gata, pleacă unul, vine altul, dar totdeauna… E o întrebare foarte simplă. Ce pui în loc? Și o să vedem atunci care e perspectiva de… Nimeni nu e veșnic, nu se agață nimeni de vreun post.

O să supraviețuiască. Deci ne cântă prohodul toți de când am venit în politică. Când am intrat prima dată în Parlament, mi-au zis mulți… Am văzut partide de-astea în șase luni dispar, vă duceți jumate la PSD, jumate la PNL. Am văzut noi partide de-astea de încropeală. Iată că suntem la al treilea mandat în Parlament, USR-ul. Am intrat în 9%, după aia am avut aproape 16 și ceva, acum avem 13. Un partid care s-a stabilizat.

Am reușit să rămânem pe picioare, am mai avut și probleme, și discuții, și scandaluri. Suntem un partid atipic față de restul, dar în ciuda acestor lucruri ne-am și urmat calea și am fost consistent și consecvenți valorilor și electoratului nostru. Mișcarea asta de acum este tot cu ochii la cei care n-au votat și ascult, ci cu urechea la cei care n-au votat și care n-au zis, băi, susțineți-l pe Nicușor ca să aibă o șansă să intre în turul doi. Și eu cred că o să avem un viitor, nu, sunt sigur că o să avem un viitor”, a conchis Ionuț Moșteanu.