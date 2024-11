Elena Lasconi, probleme de sănătate în seara alegerilor: “Am făcut o criză”

Candidații la alegerile prezidențiale așteaptă cu sufletul la gură Însă, se pare că emoțiile și oboseala și-au spus cuvântul în cazul Elenei Lasconi care s-a confruntat cu probleme de sănătate în seara alegerilor.

Elena Lasconi: “Am făcut o criză de bilă”

Candidata USR la președinția României a stat în ziua votului la sediu de campanie al partidului său, unde a așteptat să vadă dacă va intra sau nu în turul doi al alegerilor prezidențiale.

Elena Lasconi a mărturisit că este optimistă în ceea ce privește șansele sale de a intra în bătălia finală pentru Cotroceni, dar a recunoscut că emoțiile sunt foarte mari.

„Da, încă nu tremur foarte tare. Dar de ieri a fost aşa o presiune pe mine. Toată lumea îmi scria câte emoţii are, dar nu se gândeau deloc la emoţiile mele. Simt că astăzi putem să facem o schimbare majoră pentru România. Iubesc ţara asta şi continui să lupt pentru ea”, a declarat Elena Lasconi, după ce a ieșit din secția de votare.

La scurt timp, ea a dezvăluit că nu a dormit deloc cu o noapte înainte de primul tur al alegerilor prezidențiale și pe deasupra s-a mai confruntat și cu o criză biliară.

„Nu am dormit azi-noapte, am avut și o criză de bilă”, a spus Elena Lasconi, care a subliniat că în ziua alegerilor nu a vorbit cu nimeni din familia sa.

Mai mult, candidata USR la Cotroceni a afirmat că în ziua votului a decis să stea departe de telefon pentru a se detașa și pentru a mai scăpa de emoții.

„M-am uitat la telefon doar câteva minute, atât. Am vrut să mă detașez”, a mai spus candidata USR la cea mai înaltă funcție în stat.

„Am votat cu încrederea că vom avea o Românie pentru toţi”

după ce a ieșit din secția de votare, că a votat cu încrederea că românii nu vor să mai plece în altă țară și că cei de la Revoluție nu au murit degeaba pentru „o Românie pentru toți”.

„Am votat cu încrederea că astăzi nimeni nu o să-şi facă bagajul să plece în altă ţară, într-o ţară în care să funcţioneze instituţiile statului, într-o ţară în care să ai parte de o şcoală bună pentru copilul tău, de un spital în care să fii tratat. Am votat cu încrederea că 1116 români nu au murit degeaba în 1989 şi că putem să continuăm ce am început atunci. Am votat cu încrederea că vom avea o Românie pentru toţi”, a afirmat președinta USR.