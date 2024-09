Elena Lasconi și Alina Plugaru, izolate în junglă. Șefa USR și fosta actriță au fost colege într-un show TV: ”Am făcut echipă bună”. Exclusiv

Elena Lasconi, șefa USR desemnată de partid drept candidat la alegerile prezidențiale, a participat, în urmă cu câțiva ani, la show-ul pentru supraviețure „Sunt celebru, scoate-mă de aici”, difuzat de Pro TV.

Printre concurenți s-au numărat: Alina Plugaru, Ruby, Gina Pistol, Luminița Nicolescu, Elena Merișoreanu, Mihai Trăistariu, Dorian Popa sau Cătălin Moroșanu, acesta din urmă intrând, la final, în posesia marelui premiu.

ADVERTISEMENT

Alina Plugaru despre Elena Lasconi: „M-a învățat că lumea poate vorbi orice despre mine””

Alina Plugaru, fostă actriță de filme pentru adulți, are numai cuvinte de laudă la adresa Elenei Lasconi, despre care spune că a fost singura care i-a fost alături, în junglă, și a învățat-o numai lucruri bune.

„Un om ca ea rar mi-a fost să întâlnesc în televiziune. Cred că a fost singura persoană care m-a susținut în tot show-ul acesta. Înclin să cred că am făcut o echipă bună cu ea. M-a îndrumat și mi-a zis din suflet că-mi vrea tot binele”, a mărturisit Alina Plugaru în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Alina spune că a mai păstrat o vreme legătura cu Elena Lasconi, însă a renunțat să o mai caute în :

„Probe n-am avut împreună, la filmări. În schimb, Elena a fost alături de mine și m-a făcut să țin capul sus până la final. Am învățat de la ea că eu sunt cea mai importantă și că lumea poate vorbi orice vrea despre mine. Am ținut apoi legătura. De când e în politică, nu am mai făcut asta. Ea are viața ei.

ADVERTISEMENT

Această competiție mi-a arătat ce pot și în urma ei s-a schimbat și percepția lumii despre mine”, a mai dezvăluit Alina Plugaru pentru FANATIK.



Mihai Trăistariu: „Doamna Lasconi era rece și distantă”

, a petrecut doar zece zile în compania Elenei Lasconi, suficient însă să-i poată face „portretul-robot”.

ADVERTISEMENT

„Doamna Lasconi era rece, foarte distantă. Avea o atitudine critică la aresa fiecărui concurent, căruia încerca să-i scoată în față defectele, pentru a fi eliminat. Dar asta făcea parte din show. Fiecare cu strategia lui”, a mărturisit artistul în exclusivitate pentru FANATIK.

Cu toate acestea, artistul spune că o să o voteze la alegerile pentru alegerea președintelui. „Nu am cunoscut-o prea bine. După show, nu am ținut legătura, dar chiar cred o să o votez la alegerile de la sfîrșitul anului. Îmi place ideea ca o femeie să fie președintele României. În plus, apreciez ceea ce a reușit să facă în viață”, a completat Trăistariu.

Luminița Nicolescu: „După ce a ieșit Elena Lasconi, am simțit cu toții o ușurare”

Antrenoarea de fitness, Luminița Nicolescu, cea care uimea prin silueta de invidiat pe care a afișat-o, la 61 de ani (vârstă pe care o avea în timpul show-ului), nu ne-a ascuns faptul că toți concurenții ar fi simțit o ușurare în momentul eliminării Elenei Lasconi.

„În comun aveam traiul acela foarte aspru. N-am avut o apropiere prea mare cu Elena Lasconi. Crea o atmosferă oarecum rigidă în jur. Dar poate mi s-a părut mie. Deși în condiții grele, oamenii se apropie unul de celălalt, nu a fost și cazul nostru.

Cu o zi înainte să descindem în junglă am stat la un hotel foarte frumos. Și acolo mi-a zis că am venit să mă fac cunoscută. Ceea ce nu era cazul. I-am răspuns că particip doar să-mi testez mie limitele. După ce și-a făcut ieșirea, toți concurenții au simțit un soi de ușurare. Până atunci, nu auzisem de ea”, a declarat Luminița Nicolescu în exclusivitate pentru FANATIK.

Elena Lasconi, mușcată de insecte în junglă: ”Putea să moară”

Potrivit celor povestite de antrenoarea de fitness, Elena Lasconi a fost eliminată din concurs după ce a fost înțepată de furnici și a fost la un pas de tragedie, în junglă:

„A fost eliminată după o probă în care a suferit foarte tare. A băgat capul într-un recipient în care au năvălit mii de furnici. Au înțepat-o, s-a înroșit toată. Chiar a fost foarte nasol. I s-a înroșit toată fața, putea să moară. A ieșit pe bună dreptate, nu aveai cum să suporți. Sigur după ce a plecat, s-a dus direct la doctor.

Ea s-a apropiat mai mult de Gina Pistol, dar și de Ruby, care oricum era prietenă cu toată lumea. Acum, văd că a ajuns foarte sus, cred că și-a dorit foarte tare asta. Mă bucur pentru ea și îi doresc să aibă noroc”, a mai declarat Luminița Nicolescu pentru FANATIK.



Elena Lasconi a lucrat nu mai puțin de 25 de ani la PRO TV. A renunțat la televiziune după ce a intrat în politică. În prezent, ea este la al doilea mandat de primar al municipiului Campulung și președinte USR, formațiune care a propus-o drept candidată la alegerile prezidențiale de la finalul acestui an.