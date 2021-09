Elena Lasconi, la un an de când este primar la Câmpulung Muscel: “Sunt atacată, amenințată și insultată”

Fosta a spus ce i se întâmplă la un an de când a ajuns primar la Câmpulung Muscel, după ce a candidat din partea USR-PLUS pentru un oraș pe care l-a vizitat pentru prima oară în urmă cu circa 15 ani.

Vedeta se bucură de cariera pe care o construiește acum treaptă cu treaptă alături de oamenii din zona respectivă, dar în același timp spune că are o mâhnire în suflet care nu-i dă pace.

Din păcate, Elena Lasconi nu mai are timp pentru familie și cei dragi. În plus, nu-i vine să creadă că prin postura pe care o deține a fost amenințată și atacată în repetate rânduri chiar de cei cărora le vrea binele.

Elena Lasconi este primar la Câmpulung Muscel. Prin ce trece după un an

„A trecut un an de când, prin vot, m-ați ales primar. Pentru mine este o onoare și o mare responsabilitate. Vă mulțumesc! Ce simt? Paradoxal, multă bucurie, dar și mâhnire. Bucuria vine din plăcerea de a face și din discuțiile, față în față, cu voi.

Mâhnirea vine din faptul că familia mea suferă, că nu mai am timp pentru prieteni, familie și nici pentru mine. Toată viața am muncit, am învățat, am fost respectată și mi-am construit o reputație și o carieră onorabile.

Nu credeam vreodată că o să fiu atât de atacată, amenințată și insultată în condițiile în care muncesc 12-14 ore pe zi DOAR în interesul câmpulungenilor”, a scris Elena Lasconi pe Facebook.

Elena Lasconi, despre schimbările realizate la Câmpulung Muscel

Prin intermediul postării din mediul virtual a vorbit și despre lucrurile pe care le-a realizat pentru comunitate, unul dintre acestea fiind legat de rețeaua de gaze pe care a reușit să o extindă.

Fosta realizatoare TV are convingerea că situația va fi mult îmbunătățită în perioada următoare, mulțumindu-le celor care au încredere în ea și au votat-o în număr mare acum un an.

„La un an de mandat, adică peste o lună, vă voi prezenta un raport cu ce am făcut concret. Un singur exemplu care «nu se vede» este că în mai puțin de un an am reușit să extindem și să branșăm la rețeaua de gaze mai mulți câmpulungeni decât în patru ani și jumătate al primarului de dinainte.

Vă mulțumesc pentru tot! Acum sunt mai puternică și mai hotărâtă. Am convingerea că aceasta este calea. Eu nu m-am rugat să fiu primar, ci am spus doar atât: «Doamne, dacă e pe calea ta și o să fie bine pentru Câmpulung, așa să fie!».

Și așa mă rog și acum. Știu că va fi bine și deja e mai bine decât acum un an. Așadar, vă mulțumesc! Vă iubesc! Dumnezeu să vă țină sănătoși și voioși! La mulți ani!”, a mai scris Elena Lasconi în mediul virtual.