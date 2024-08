Elena Lasconi versus Carmen Iohannis. Designerul vedetelor spune cine se îmbracă mai bine. Șefa USR, apariție rară, la Untold

Elena Lasconi a intrat în vizorul designerului vedetelor, care compară apariția pe care șefa USR a avut-o la Untold cu alegerile neinspirate ale lui Carmen Iohannis. Cine iese în avantaj dintre cele două femei conectate la mediul politic?

Elena Lasconi trece testul vestimentar în fața lui Carmen Iohannis. Ținuta de la Untold, lăudată de designerul Florin Burescu

Elena Lasconi s-a distrat pe cinste, ca o adolescentă, la festivalul de muzică din weekend-ul trecut (8-11 august 2024), care a avut loc în Cluj Napoca. Imaginile cu candidata USR la președinția României s-au viralizat pe TikTok, primărița orașului Câmpulung Muscel dansând alături de soțul ei.

Pentru că vorbim despre unul din cele mai importante festivaluri de la noi, majoritatea petrecăreților își aleg cu atenție outfit-urile. Elena Lasconi nu s-a lăsat mai prejos! A lăsat în șifonier costumele și ținutele elegante cu care s-a adresează, de obicei, votanților, cu toate că nu a exagerat niciodată în materie de îmbrăcăminte, preferând să abordeze un stil cât mai apropiat de oamenii cu care intră în contact.

A dat sau nu chix cu rochia albă cu care a apărut la Untold? S-au potrivit poșeta cu pălăria? Coafura a fost nimerită? La toate aceste întrebări a răspuns, în exclusivitate pentru FANATIK, creatorul de modă Florin Burescu, unul din designerii preferați de vedete.

Totodată, a comparat apariția Elenei Lasconi de la Untold cu ale lui Carmen Iohannis, intens criticată pentru alegerile sale vestimentare. Burescu explică motivul pentru care Klaus Iohannis, atât din partea oamenilor de rând, cât și din partea experților în modă.

„Îmi place că are vibe-ul de festival”

„Am văzut câteva fotografii cu ea. Are respectul meu! Arată foarte bine, e foarte bine îmbrăcată. Îmi place că are vibe-ul de festival, pe lângă toate cele. O ținută de vară, ideală pentru locul în care s-a aflat. Materialele sunt potrivite. Combinația de accesorii e foarte interesantă, mi-a plăcut.

N-am observat bine ce are în picioare, cred că e o pereche de ciocate sau, cel puțin, cu ciocatele i-ar fi stat cel mai bine. Per total, i-a stat foarte frumos. Chiar dacă avea încălțări sport, chiar dacă avea ciocate, sandale sau orice altceva i-ar fi stat foarte bine. Are felicitările mele. Are un vibe tânăr și mișto”, ne-a declarat Florin Burescu despre ținuta cu care Elena Lasconi a apărut la Untold.

În continuare, Burescu a făcut câteva comentarii și despre Carmen Iohannis, pusă sub lupă la fiecare eveniment la care participă pentru felul în care se îmbracă.

Soția președintelui a dat chix de-a lungul anilor cu alegerile făcute: „E o chestie de respect față de locul în care mergi”

Florin ne-a mai spus că Elena Lasconi nici nu putea să aleagă vreo variantă mai potrivită decât ținuta cu care a defilat la Untold. Dacă se împopoțona prea tare cădea în ridicol, susține fashionistul.

„Este normal să fie îmbrăcată așa când vine vorba de un festival. Ar fi fost penibilă să vină îmbrăcată cu un deux-pièces și cu stiletto, cu toc de 10 în picioare. Ar fi fost mult mai criticată și mai judecată în momentul în care nu era adaptată mediului. Doamna Iohannis, când a fost criticată, a fost criticată pentru că nu a respectat anumite prevederi de la locurile unde a fost. Mie mi se pare că e o ținută decentă. Este potrivită locului în care merge. Mie asta mi se pare că trebuie subliniat.

Acum, fapt că dumnaeai candidează la președinție nu o împiedică să meargă peste tot în această țară. Dacă merge, nu știu, unde sunt inundații, nu poate fi elegantă, ci încalță cizme de cauciuc. Dacă merge la un festival unde se dansează toată noaptea și toată lumea e îmbrăcată în stilul ăsta, trebuie să respecte stilul ăsta. E o chestie de respect față de locul unde mergi”, ne-a mai spus Florin Burescu.

Trebuie amintit, ca o completare a celor spuse de Burescu, faptul că soția lui Klaus Iohannis a fost pusă la zid în special pentru fustele scurte cu care s-a afișat, uneori chiar și la biserică, ori în țări unde regulile de etichetă nu permit o prea mare expunerii a pielii.