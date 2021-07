Elena Marin de la Survivor România, adevărul despre certurile cu Zanni: „Vorbeau despre cum m-ar arunca în foc”

Elena Marin a spus adevărul despre conflictele cu Zanni în cele aproape șapte luni petrecute la Survivor România. Cei doi au avut numeroase certuri de-a lungul timpului, lucru care a împărțit telespectatorii în două tabere.

Fosta faimoasă a părăsit competiția chiar după prima semifinală, însă este mândră că a reușit să ajungă atât de departe.

Certurile cu Zanni și Sebastian Chitoșcă au adus-o la disperare pe dansatoarea Andreei Bălan, însă a luptat în continuare.

Elena Marin de la Survivor România, adevărul despre certurile cu Zanni

a ieșit din competiția Survivor România după prima semifinală. Fosta asistentă TV a vorbit despre conflictele pe care le-a avut cu Zanni și Sebi, „rivalii” ei din echipa Faimoșilor.

Cu toate că au făcut parte din aceeași echipă, Elena nu s-a înțeles niciodată cu Zanni. Momentele de pace dintre ei nu durau prea mult.

Lucrurile s-au înrăutățit după ce a intrat și Sebastian Chitoșcă în echipă, la finalul lunii ianuarie, acesta fiind aliatul principal al lui Zanni.

Elena Marin a fost acuzată că se victimizează și că plânge fără motiv, iar aceasta a vorbit despre motivul pentru care a fost atât de vulnerabilă.

Fosta faimoasă susține că așa este firea ei și au fost mult care nu s-au dat la televizor.

„Acolo e foarte greu, exact cum povesteam mai devreme că veneam acasă la Andrei (n.r. iubitul ei) si plângeam, imaginați-vă ce era acolo când erai jignită, se luau de fizicul tău.

Sunt lucruri care nu s-au dat, probabil nu a fost timp, se întâmplau și seara, când ne puneam să dormim.

Vorbeau despre cum ar mânca colivă de pe urma mea, cum mi-ar bate un cui în piept, cum m-ar arunca în foc să mă stafidesc ca o stafidă.

Eu mi-am arătat sensibilitatea mereu și ei au știut sa lovească acolo, mă refer la Zanni și Sebi”, a declarat Elena Marin la de la Kanal D.

Elena Marin nu a înțeles atitudinea lui Zanni față de ea

Ultima recompensă a sezonului 2 Survivor România a constat într-o excursie de două zile într-o vilă luxoasă și cu activități inedite. Zanni a câștigat recompensa și i-a luat cu el pe Albert Oprea și Elena Marin.

La acel moment, dansatoarea a crezut că Zanni vrea să îngroape securea războiului. Atitudinea lui a revenit la cea de dinainte după ce s-au întors în camp.

„Eram pe final de competiție și am crezut că lăsăm fiecare de la noi și ne apropiem. Când încercam să fac un pas și să mă apropii, mi-am dat seama că era greșit.

Niciodată nu am înțeles interesul. Și când am ieșit din competiție am spus că mi-ar plăcea să rămân prietenă cu Zanni. Poate prieteni e mult spus, dar să ne salutăm când ne vedem”, a mai spus Elena Marin.