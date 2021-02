Elena Marin, distrusă de Zanni la Consiliu. Concurenții de la Survivor România au fost uluiți de cele auzite

Elena Marin a fost luată la bani mărunți de la Zanni de la Survivor România, chiar în fața colegilor la Consiliu. Concurenții din Republica Dominicană au rămas cu gura căscată când au auzit cele spuse de artist la adresa dansatoarei.

Scandalul dintre cei doi Faimoși a început după ce au pierdut jocul de imunitate în fața Războinicilor, reproșurile fiind de ambele părți. Protejatul lui Alex Velea a avut o discuție foarte aprinsă cu colega sa de la Kanal D cu care este în război de câteva zile bune.

Fosta dansatoare a Andreei Bălan este foarte afectată de situația neplăcută, precizând că se simte singură și nedreptățită. Elena Marin nu reacționează deloc bine la acuzele lui Zanni, cu care nu pare să cadă la pace prea curând.

Elena Marin, făcută praf de Zanni de la Survivor România. Ce spune artistul

„Nu îmi stă în fire să plâng fără motiv, plângem cu motiv. O să încerc să am un discurs și să răspund și în avans. La început am spus că sunt sălbatic și că mă distrez, nu mă așteptam să ajung să fiu atât de sălbatic. E legea junglei.

Dar nu o să accept să fiu mâncat de niște persoane care au un chip mai digerabil decât al meu, au o atitudine mai convingătoare pentru că eu am un stil mai controversat. Nu eram sută la sută conștient în ce mă bag.

Îmi cer scuze pentru tot ce am spus și ce am făcut în această emisiune, îmi cer scuze pentru reacțiile pe care le voi avea. Știu că atitudinea mea nu este acceptată așa ușor. Mă lupt cu oricine până la disperare.

Eu știu clar, nu îmi place de Elena deloc, o văd cea mai falsă. Mi-a spus că o marginalizează toată lumea, i-am spus că eu nu o plac deloc. După o discuție cu cineva a venit la mine convinsă că eu i-am furat mâncarea.

Eram la foc, nu am mai dormit de nervi, și am simțit să o jignesc și eu înapoi și m-am abținut. S-a întâmplat a doua oară să i se fure porția, eu am făcut un pas spre ea, am vorbit și ne-am împăcat. După o zi sau două i s-a furat iar ceva și eu eram puțin mai departe și ea m-a tras pe mine de ureche în privire și atât a fost.

Nu cred că aici este un loc în care să fiu elegant. Am crezut că nu o să mă cert cu nimeni, nu există menajare. Când m-a tras a doua oară pe mine de ureche mi s-a rupt filmul și ăsta sunt. Nu o las pe Elena Marin să îmi spună așa ceva și nici nu pot să am o conversație cu Elena Marin.

A îndrăznit să îmi spună «căministule». Dacă mă faci căminist, eu îmi asum că am stat la cămin și îți demonstrez eu. Când ajung acasă o să îmi cer scuze, o să fiu calm, toată lumea știe că sunt foarte calm. Nu îmi place de mulți de aici, dar asta este. Nu a înjurat-o nimeni cum spune ea.

Moroșanu m-a amenințat cu bătaia, mi-au mai spus și alții. Femeile caută să deschidă o ușiță de fiecare dată să se afirme. Caut și eu să mă afirm, dar nu plâng, eu pot să mă afirm și când tac”, a spus Zanni de la Survivor România în fața Consiliului.

Elena Marin, replică dură la adresa lui Zanni de la Survivor România

„Sunt un pic sensibilă pentru că am avut o discuție foarte aprinsă înainte de consiliu. Sunt afectată, îndurerată, mă simt pusă la zid, atât eu cât și familia mea și nu numai. Îmi este greu, exact așa cum am zis.

Nu m-am cerut acasă, nu mă cer acasă, dar asta nu înseamnă că nu mă afectează, că nu îmi este greu. Mă simt singură, nedreptățită și cred că orice conflict și lucru pe care vrem să îl spunem ar trebui spus frumos, nu să ne înjuram de familie, de mamă, de oameni care au trecut în neființă pentru că nu e normal și nu e uman.

Cu Zanni am avut discuția aprinsă. Am fost la spital când nu m-am simțit bine, nu știu ce s-a întâmplat pentru că mi-a fost povestit de Georgiana. Au început să dea în vârsta mea, în părul meu alb, în faptul că sunt cotoroanță și nici nu pot să reproduc lucrurile astea. Mă scuzați.

Mi-a fost furată de mai multe ori mâncarea. Nu am spus de la început, cei care mi-au fost alături au spus că am greșit că nu am spus. Când am fost mai vocală, unul dintre oamenii pe care i-am bănuit a fost Zanni și a început un conflict.

Sper ca acasă să se fi văzut că eu i-am spus că poate fi și el cel care a furat, dar nu am certitudinea. Am vrut să vorbesc să văd dacă cineva știe ceva. Nu puteam să acuz fără să știu. El spune că acest conflict a început pentru că l-am acuzat pe el, lucru care nu este adevărat”, a spus la rândul ei Elena Marin.