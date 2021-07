Elena Marin îl face praf pe Zanni înainte de finala Survivor: ”Toate lucrurile pe care le-am crezut despre el, s-au adeverit”

Elena Marin a recunoscut la emisiunea online Ștafeta Mixtă că a fost foarte deranjată că, după ce a fost eliminată de la Survivor România 2021, Zanni a vrut să o mai lovească o dată, la figurat, deși trecea printr-un moment greu.

ADVERTISEMENT

Elena Marin, jignită de Zanni după eliminarea de la Survivor România

”După ce am părăsit consiliul ( e, n. red.), da, am suferit, am plâns, mi-a părut foarte rău că s-a terminat această competiție pentru mine. El m-a văzut, a ieșit și el din sala de Consiliu și a zis: `Mă bucur că ai plecat, nu ți-au mers strategiile și nu mai ai de ce să te mai prefaci`. Și e trist că în momentul în care vezi că un om este la pământ să îi mai dai și tu una. Cred că era mai uman, mai frumos, să se abțină, să nu zică nimic”, a spus Elena Marin.

Mai mult, a explicat Elena Marin, relația dintre ea și Zanni nu a fost nicio secundă mai bună, chiar dacă, la un moment dat, părea că lucrurile se vor așeza, în sfârșit, așa cum trebuie între ei.

ADVERTISEMENT

Elena Marin, dezamăgită de strategiile făcute de Zanni

Săptămâna trecută, atunci când Zanni a câștigat singura probă din palmaresul lui la jocurile individuale, recompensa Faimosului a constat într-o excursie alături de doi colegi. Iar

”În momentul în care Zanni a venit la mine, inclusiv la acea recompensă, și m-a ales pe mine, eu m-am bucurat foarte tare. În general, îmi place să răspund la răutate cu bunătate, trec cu vedere, nu țin ranchiună. În momentul în care m-a ales pe mine la acel reward m-am bucurat, recunosc. Am crezut că poate lucrurile se vor schimba. Ulterior mi-am dat seama că, de fapt, nu a fost așa, că totul a fost strategic (…) A început să îmi spună după că sunt aceeași persoană falsă, să mă înțepe de fiecare dată când a avut ocazia”, a spus Elena Marin pentru sursa citată.

ADVERTISEMENT

Mai mult, crede Elena Marin, chiar dacă ar fi dispusă să mai acorde o șansă finalistului de la Survivor România 2021, o relație de amiciție este puțin probabilă între ei.

”Există această posibilitate (de a mai fi amică cu Zanni, n. red.), dar tind să cred că este mică”, a spus, cu sinceritate, Elena Marin.

ADVERTISEMENT

Ce spune Elena Marin despre Zanni, chiar înainte de finala Survivor România 2021

”O zic sincer, m-a deranjat (comportamentul lui Zanni din ultimele zile, n. red.) și m-a făcut cumva să cred că toate lucrurile pe care le-am crezut despre el, s-au adeverit. Inclusiv pe ultima 100 de metri”, a mai spus Elena Marin.

Cu toate acestea, recunoaște Elena Marin, Zanni este o persoană inteligentă, chiar dacă extrem de răutăcioasă.

ADVERTISEMENT



”Este o persoană inteligentă, dar folosește inteligența aceasta într-un mod negativ, este o persoană foarte răutăcioasă și, de la începutul competiției nu am înțeles exact ce l-a deranjat la mine. De unde a pornit cearta? În mod normal, el spunea concurenților că cearta noastră a plecat de la faptul că eu l-am acuzat pe el că mi-ar fi furat din mâncare. El a recunoscut mai târziu că el a furat acea mâncare, dar, inițial, el a susținut că acea ceartă dintre noi s-a produs din faptul că eu l-am acuzat pe el pe nedrept și că era foarte nervos că eu m-aș fi putut gândi că el a furat acea mâncare”, a mai precizat Elena Marin.

ADVERTISEMENT

Probleme de sănătate pentru Elena Marin după Survivor România 2021

Membră a echipei Faimoșilor încă de la startul competiției, în Republica Domincană.

”Am luat 10 kilograme în plus și nu mă simt bine. Iar toate aceste lucruri te fac vulnerabil. Iar asta în condițiile în care eu, oricum, eram o persoană sensibilă”, spune Elena Marin, explicând totodată și momentele dese în care a fost surprinsă plângând de camerele de luat vederi.

”Mi-ar plăcea să mă cunoască oamenii și în afara acestui show. Să vadă că, de fapt, această sensibilitate și această vulnerabilitate a mea face parte din mine”, a mai spus Elena Marin, explicând, astfel, că nu a încercat nicio secundă să se victimizeze sau să profite de lacrimile sale.

Elena Marin, emoționată după ce a vorbit cu logodnicul ei, Andrei

Eliminată de la Survivor România 2021, Elena Marin și-a sunat, așa cum era normal, familia. Și, imediat după, a vorbit cu logodnicul ei, Andrei.

”Am sunat plângând, nu îmi puteam stăpâni lacrimile. Dar el este persoana care întodeauna mi-a fost alături, întotdeauna m-a ridicat, întotdeauna mi-a vrut binele, întotdeauna mi-a spus că sunt puternică, întotdeauna mi-a spus că trebuie să am încredere în mine. Nu credeam că o să mai pot să zâmbesc. După nici cinci minute de discuții cu el lucrurile s-au schimbat radical. Mi-a explicat cum a văzut el lucrurile și de fapt cum ar trebui să fiu mândră. Și că, de fapt, el este foarte mândru de mine. Ulterior m-a calmat, într-un timp mult mai scurt decât mă așteptam și am putut să vorbim de noi. Abia așteptăm să ne revedem și să ne reluăm viața noastră normală”, a mai spus Elena Marin.