Exclusiv. Secretul Elenei Marin de la Survivor România 2021, dezvăluit de logodnicul ei

Aflată în Republica Dominicană, Elena Marin are planuri mărețe: vrea să câștige competiția Survivor România 2021 și deja a hotărât în ce vrea să investească banii.

Dansatoarea Elena Marin este una dintre concurentele de bază din echipa Faimoșilor și, chiar dacă în urmă cu câteva zile a ajuns pe mâna medicilor, după ce a acuzat dureri insuportabile la stomac, țelul ei rămâne neschimbat. Vrea să se întoarcă acasă cu marele trofeu și cu cecul în valoare de 250.000 de lei.

Andrei Panaite, logodnicul concurentei de la Survivor România 2021, a dezvăluit, pentru FANATIK.RO, că Elena Marin intenționează să-și cumpere o casă, dacă o să reușească să se impună în competiție. Și nu orice căsuță, ci una cochetă, cu o curte mare, în care să poate să adăpostească animale care au nevoie de ajutor.

“Ne dorim foarte tare o casă la curte, amândoi fiind mari iubitori de animale. Ne dorim o casă normală, zicem noi, nu un palat, undeva în jurul Bucureștiului. Visul nostru este să avem o curte cât mai mare, în care să creștem și să ajutăm cât mai multe animale. Elena iubește atât de mult animalele încât nu are frică. De exemplu, am întâlnit un urs pe Transfăgărășan și am convins-o destul de greu să nu coboare din mașină”, a declarat logodnicul Elenei Marin, pentru FANATIK.RO, precizând că dragostea Elenei Marin pentru animalele neajutorate este atât de mare încât “are mereu un sac de mâncare în portbagajul mașinii, pentru orice cățeluș care îi apare în cale”.

“Cățelușa Olguța, pe care am găsit-o întâmplător, ne-a adus atât bucurie, cât și tristețe. Bucuria că putem ajută un suflet chinuit, dar și tristețea că nu o putem lua acasă, că nu avem încă acea căsuță la care visam. O vizitam des, deoarece ‘locuia’ în jurul unui bloc din cartierul alăturat, petreceam timp cu ea și ne-am fi dorit să o adoptăm. Nu are un picioruș și avea nevoie de ajutor. Cel puțin, pentru noi, sentimentul acesta pe care ni-l aduc animalele e unic. Cred că e ceva ce ne-a unit foarte tare. Olguța și-a găsit, într-un final, un cămin, din câte am aflat. Din nou, cu un ochi am râs, cu unul am plâns.”, a adăugat Andrei Panaite, logodnicul Elenei Marin, pentru FANATIK.

Elena Marin, câștigătoare la Survivor România 2021?

De când a intrat în competiție, Elena Marin nu s-a dat în lături de la niciuna dintre probele la care au fost supuși Faimoșii. A cedat, însă, din cauza condițiilor vitrege din junglă și a ajuns pe mâna medicilor, după ce a consumat prea multă nucă de cocos, pentru a-și potoli foamea.

Ce valoare are marele premiu de la Survivor România 2021

În competiția pentru marele premiu de la Survivor România 2021 s-au înscris 24 de concurenți: 12 Războinici și 12 Faimoși. Unii dintre ei au părăsit deja competiția, iar la finalul reality-show-ului, marele câștigător se va întoarce în România cu suma frumușică de 250.000 lei.

