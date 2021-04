Elena Marin a fost pusă la zid de colegii ei din echipa Faimoșilor pentru că nu a reușit să aducă foarte multe puncte în ultimele meciuri, Zanni fiind cel care susține că dansatoarea dramatizează foarte mult fiecare punct pierdut.

Faimoșii au pierdut jocul de imunitate la diferență de cinci puncte și vor face nominalizări în această seară, drept pentru care au încercat să facă diverse strategii pentru a nu pierde persoanele bune din echipă.

În fața testimonialelor, Zanni a declarat că Elena Marin nu este o concurentă mai bună decât Ana din punct de vedere sportiv și că nici nu mai știe pe care să o trimită pe traseu sau la jocul de ștafetă, atunci când este cazul.

Elena Marin, pusă la zid la Survivor România. Zanni: „Nu face față. Nu e mai bună decât Ana”

Faimoșii au pierdut primul joc de imunitate din această săptămână, iar cei din echipa roșie nu știu pe cine să nominalizeze. Zanni susține că dansatoarea nu mai aduce atât de multe puncte și că nu se poate compara cu Ana Porgras, care a fost eliminată acum două săptămâni după votul lui Jador.

„Am avut o discuție cu băieții fix după joc, mai exact cu Sebi, Cosmin și Culiță, în care am întrebat cu cine votăm. Și nou am văzut că de la un timp Elenuța nu a mai adus puncte. Și nu doar că nu a adus, nu face față, nu în apă, nu cu țintă.

Au zis Culiță și Cosmin că li se pare că noi, ca echipă, sunt cumva moral obligați să vă votăm pe voi, presupunând că este o perioadă proastă a Elenei. Corect nu ar fi să vă votăm pe voi. Elena nu e mai bună decât Ana (…) Am ajuns în punctul în care dacă vrei să faci ștafeta sau să bagi o fată în teren nici nu știi pe care să o bagi prima.

Sunt convins că ea știe lucrul ăsta, ea știe că nu e bună. Ea mereu se duce pe margine și din orice punct pe care-l pierde ea dramatizează, pentru că a văzut la Jador treaba asta. Ea știe că e slabă. Noi știm că ei (n.r. Războinicii) sunt mai buni decât noi la aruncări”, a spus Zannidache.

Elena Marin a încercat să se justifice, spunând că a încercat de fiecare dată să aducă puncte în timpul jocurilor.

„Au fost dăți în care primul punct l-am pierdut și pe celelalte le-am pierdut (…) Simțeam că dacă voi pierde punct, voi fi pusă la zid, lucru care s-a și întâmplat. Mi se pare că sunt pusă la zid la fiecare punct pe care îl pierd. De când am intrat în competiție și până acum, nu mi-am ținut o evidență clară asupra punctelor mele.

La fiecare joc am încercat să aduc câte un punct, au fost foarte puține jocuri în care nu am adus niciun punct. Este doar o perioadă proastă. Am avut perioade mult mai bune. Cred că am adus cel puțin același număr de puncte”, a declarat Elena Marin în apărarea ei.