Elena Marin și Albert Oprea au încălcat regulile atunci când se aflau la Survivor România. Dansatoarea a dezvăluit ce făceau cei doi după Consiliu.

Fosta concurentă a avut o părere foarte bună despre Albert, pe care l-a considerat mereu un băiat foarte educat. În plus, acesta a așteptat-o la hotel după ce a fost eliminată. Și el părăsise competiția chiar înaintea ei.

Din păcate, Elena Marin a fost eliminată în prima semifinală a competiției. Fosta Faimoasă nu a avut suficiente voturi din partea publicului și a pierdut șansa de a fi marea câștigătoare.

Elena Marin și Albert Oprea au încălcat regulile la Survivor România. Ce făceau împreună, după Consiliu

Dansatoarea s-a înțeles foarte bine cu Albert și a rezonat cu el și înainte de unificarea celor două echipe și mereu l-a considerat un om educat.

După fiecare Consiliu, Elena Marin îi spunea Războinicului să fie puternic și să nu renunțe, deși nu aveau voie să vorbească, fiind în echipe adverse, însemnând că aceste momente aveau loc înainte de unificare. Faimoasa empatiza cu Albert atunci când

„Eu când îl vedeam pe Albert pus la zid, am rezonat unul cu celălalt, ne-am regăsit. Noi în mod normal nu aveam voie să vorbim, dar când ieșeam de la Consiliu am putut să schimbăm câteva cuvinte si îi spuneam să fie puternic, să nu renunțe și el îmi spunea același lucru.

La unificare mi s-a părut un băiat foarte educat, care încerca să nu se bage in conflicte. Când am ieșit, m-a așteptat la hotel si m-a luat în brațe și am simțit acea căldură”, a declarat Elena Marin la „Ștafeta mixtă”, potrivit

Elena Marin a mai spus că i-ar plăcea să-l revadă pe Albert și să aibă o relație de prietenie. Dansatoarea susține că nu au mai vorbit după finalul competiției pentru că fiecare a petrecut mai mult timp cu oamenii apropiați.

De altfel, Elena Marin are o părere foarte bună și despre tatăl lui Albert, pe care l-a cunoscut la aeroport. Aceasta i-a sfătuit să păstreze aceeași relație apropiată tată – fiu.

Cum s-a acomodat Elena Marin la viața obișnuită, după Survivor România

Elena Marin a declarat că i-a fost foarte greu să se privească în oglindă după ce a fost eliminată din competiție. Frumoasa dansatoare vrea să revină la greutatea pe care o avea în ianuarie, atunci când a început show-ul de la Kanal D, însă nu are voie să facă sport momentan.

Fosta concurentă a mai spus că are grijă la ceea ce mănâncă și este fericită că nu are pofte. Elena Marin nu este mulțumită de aspectul ei fizic și încearcă să dea jos ce a acumulat în cele aproape șapte luni în Republica Dominicană.

„Când m-am privit in oglindă, a fost tragic. Până nu ajung la forma la care îmi doresc eu, evit să mă privesc în oglindă. (…)

Momentan nu fac sport, aștept să văd ce spun medicii. Încă mă doare glezna, este umflată și îmi este greu să port tocuri.

Nu as vrea să fac sport din disperarea mea de a reveni la forma inițială și să stric altceva. Meseria mea este dansul și trebuie să știu că sunt aptă”, a continuat Elena Marin.