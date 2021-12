Drama Elenei Marin după Survivor! Fără contracte, operată și uitată de prieteni: ”Sunt dezamăgită de persoanele din jurul meu”

Elena Marin a trecut, la Survivor România 2021, prin clipe cât se poate de dificile. Adeseori atacată de o parte a echipei Faimoșilor, dansatoarea Andreei Bălan s-a și accidentat foarte grav în Republica Dominicană, iar de la întoarcerea din junglă a fost nevoită să stea departe de marea ei pasiune, dansul, lucru care, evident, a făcut-o să rămână fără contractele pe care le avea.

Elena Marin, operație dificilă la picior după accidentările de la Survivor

Elena Marin a fost, zilele trecute, subiectul a două intervenții chirurgicale care au durat mai mult de patru ore: una pentru o ruptură de menisc la genunchiul drept și alta pentru înlocuirea ligamentului de la glezna dreapta, acolo unde medicii chirurgi i-au montat două șuruburi.

După operația suferită pe 25 noiembrie, în exclusivitate pentru FANATIK, fosta Faimoasă de la Survivor România a povestit prin ceea ce trece.

”Chiar dacă mi-a fost frică și m-au încercat toate stările înainte de operație, totul a decurs bine. Acum sunt în perioada de recuperare, sunt cumințică și ascult tot ceea ce îmi spune doctorul. Încă am dureri, dar este ceva normal după două intervenții chirurgicale”, ne-a spus dansatoarea Elena Marin.

De altfel, a explicat ea, fără operațiile cu pricina nu ar mai fi putut să își urmeze visul de a dansa vreodată. ”După competiția Survivor am rămas cu niște dureri foarte mari. După ce m-am întors în țara, mi-am făcut toate analizele și investigațiile și după ce am consultat mai mulți doctori, decizia finală a fost operația.

`Dacă vrei să mai dansezi, trebuie să te operezi` – acesta a fost verdictul tuturor medicilor. Și astfel mi-am luat inima în dinți și am ales să mă operez”, ne-a mai spus Elena Marin.

Elena Marin, uitată de prietenii pe care i-a ajutat

Încă de pe vremea în care concura la Survivor România, , una în care să îi inițieze pe copii în tainele coregrafiei. Dar, ne-a dezvăluit ea, cel puțin până în primăvara anului viitor, lucrurile la care visează sunt aproape imposibil de realizat, ea având nevoie de recuperare medicală.

”Visul, pasiunea și dragostea pentru dans sunt cele care îmi dau putere în aceste momente. Școala de dans pe care vreau să o deschid, va fi primul pas pe care îl voi face după ce mă voi recupera.

Estimez că la începutul anului viitor să îmi îndeplinesc visul și să pășesc cu încredere alături de viitorii mei cursanți, în sala de dans”, spune Elena Marin pentru FANATIK.

Dar, până să revină în lumea dansului și pe micile ecrane, Elena Marin recunoaște că a avut o mare dezamăgire, fosta dansatoare a Andreei Bălan constatând că, în fapt, cei pe care îi considera prieteni erau lângă ea doar când îi ajuta, doar din interes.

Elena Marin a pierdut contracte serioase din cauza Survivor România

Chiar dacă în competiția a reușit să câștige bani frumoși, de la întoarcerea de acolo lucrurile au devenit complicate, cu atât mai mult cu cât ea nu a mai putut dansa.

Astfel, Faimoasa, care a fost singura concurentă care a reușit să reziste în competiția din Republica Dominicană încă de la debutul Survivor până în faza finală a show-ului, a câștigat câteva zeci de mii de euro acolo. Dar cu mari sacrificii…

La întoarcerea în țară, Elena Marin nu a mai fost solicitată ca și dansatoare, problemele ei de sănătate împiedicând-o să activeze pe scenă așa cum o făcea înainte, fie pentru concertele Andreei Bălan, fie în diverse emisiuni televizate.

Din acest motiv, Elena Marin a pierdut contracte importante, Faimoasa fiind, de-a lungul timpului, una dintre cele mai bine plătite dansatoare. În plus, pe lângă problemele de sănătate, așa cum a și dezvăluit pentru FANATIK, Elena Marin a fost dezamăgită și de ”amicii” săi.

”Sper că la începutul anului viitor să îmi reiau proiectele și să am lângă mine doar oameni de calitate. Sunt dezamăgită de persoanele din jurul meu și de `prietenii` pe care eu credeam că îi am.

Îmi doresc să revin cât mai repede, înconjurată doar de oameni buni, frumoși și fără interese”, ne-a spus Elena Marin, aluziile la oamenii cu care a colaborat de-a lungul ultimilor ani fiind de-a dreptul străvezii.

Operațiile suferite i-au stricat planurile pentru Sărbătorile de Iarnă

După ce s-a întors de la Survivor România, Elena Marin a tot sperat că va avea parte de o vacanță în care să se relaxeze așa cum îi place ei. Din păcate, problemele de sănătate pe care le-a ”căpătat” după lupta din jungla Republicii Dominicane au împiedicat-o pe Faimoasă să facă ceea ce își dorea. Și, pare-se, o împiedică și acum.

”Din păcate, toate planurile mele de sărbători sunt ruinate. Voiam să plec într-o vacanța, voiam să schiez, voiam să dansez și să am alte activități. În momentul de față, nu am multe opțiuni. Am să îmi petrec sărbătorile, probabil acasă, alături de familie, așa cum este normal”, a mai spus, pentru FANATIK, Elena Marin.