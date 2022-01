Elena Matei și-a luat fanii prin surprindere cu ultimele postări de pe Instagram.

Înainte de plecarea la Survivor România a apărut cu o perfuzie în mână.

Imediat a primit zeci de mesaje, astfel că a lămurit situația și a explicat ce a pățit.

Elena Matei a ajuns pe perfuzii. Ce a pățit concurenta de la Survivor România 2022

o perioadă lungă de timp. La vremea respectivă anunța că vrea să rezolve unele probleme pe care le are.

Acum, a reușit să-și îngrijoreze fanii. Cei mai mulți au crezut că fosta concurentă de la Chefi la cuțite are probleme de sănătate. Aceasta a postat o fotografie în care are o perfuzie în mână.

Elena Matei a primit imediat zeci de mesaje, așa că a decis să spună ce s-a întâmplat. Pentru că în ultima perioadă se simțea puțin slăbită, aceasta a mers la o clinică unde și-a făcut un tratament cu vitamine și minerale.

ADVERTISEMENT

“Nu am pățit nimic. Nu sunt bolnavă sau ceva. Pur și simplu mi-am făcut un mini-boost pentru imunitate, vitamine, minerale. Aveam mare nevoie, mă simțeam slăbită și fără energie.

A durat un sfert de oră, nu am pățit nimic. Vă mulțumesc că îmi purtați de griji. Chiar vă recomand să faceți și voi acest lucru, este foarte bine, măcar la două luni”, le-a dezvăluit Elena Matei fanilor pe Instagram.

ADVERTISEMENT

Cum a petrecut Elena Matei de Revelion

Fosta concurentă de la Chefi la cuțite a decis să nu participe la A rămas acasă alături de iubitul ei, profitând unul de compania celuilalt. Aceasta a postat câteva imagini cu un decor romantic. O masă bogată și lumânări aprinse.

“Așa ne-am petrecut Revelionul. Doar noi doi. Cuvintele nu își mai au rostul”, a fost mesajul care a însoțit postarea.

ADVERTISEMENT

Elena Matei a dezvăluit în trecut și câteva amănunte despre iubitul ei. Chiar dacă trăiește o frumoasă poveste de dragoste, deocamdată nu vrea să se căsătorească.

“Ne iubim mult, deși este o diferență de 7 ani. Eu am 23 și el 30. Nu ne gândim încă la nuntă, deși mi-ar plăcea să fiu o mamă tânără. Totuși, aceste lucruri vin când amândoi simțim asta. Momentan nu se pune problema, nu am discutat despre asta, dar viitorul este imprevizibil. Avem o relație de doar un an, însă pare că ne știm de o viață”, spunea blondina.