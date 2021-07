Elena Matei de la Chefi la cuțite a trecut prin momente de panică. Ce a pățit în trafic

Elena Matei, una dintre finalistele celui mai recent sezon Chefi la cuțite le-a povestit fanilor experiența cumplită prin care a trecut.

Bucătăreasa a trăit momente de coșmar în trafic. Aceasta a avut niște probleme cu mașina ei și a crezut că la un moment dat aceasta va exploda.

S-a temut pentru ce era mai rău, dar din fericire nu a pățit nimic în cele din urmă.

Elena Matei de la Chefi la cuțite, probleme cu mașina în trafic

La un moment dat, în timp ce conducea, autovehiculul a început să scoată fum. Fosta concurentă de la Chefi la cuțite a mărturisit că era ferm convinsă că va exploda în mers.

„Am dus-o cred că de opt ori la service. Am dus-o la service, au zis că mi-au reparat-o sau mi-au reparat-o și am plecat duminică cu ea la București și când m-am întors pur și simplu mi-am dorit doar să ajung acasă.

M-a lăsat mașina fix pe bulevard, mi s-a oprit dintr-odată. A început să scoată fum, să se audă ceva ciudat. Mulțumesc oamenilor care m-au ajutat să împing mașina, că m-am chinuit puțin la început singură”, a povestit Elena Matei pe .

„A început să scoată fum. Am crezut că explodează”

Elena a mai spus că simte că mașina pe care o conduce ar fi blestemată. Asta deoarece nu este prima oară când are probleme cu ea.

a pus că duminică a lăsat-o pur și simplu, că au apărut probleme la motor.

„Am mers cu ea zece metri. A început să scoată fum, să facă ca toate alea. M-am și speriat, am ieșit din mașină, am crezut că explodează. Acum am lăsat-o în parcare, acolo să stea!”, a continuat Elena.

Elena Matei a fost una dintre cele mai apreciate concurente de la Chefi la cuțite. Tânăra de 22 de ani din Ploiești s-a remarcat nu doar cu talentul ei culinar, ci și cu povesteaa de viață care a transformat-o într-o adevărată eroină.

Aceasta s-a angajat destul de devreme pentru a-și ajuta familia să o scoată la capăt lună de lună cu cheltuielile, după ce și-a pierdut tatăl.

Bucătăreasa a lucrat la un restaurant din Ploiești de la vârsta de 18 ani, iar participarea în concursul culinar de la Antenă a fost ca o rampă de lansare pentru ea.