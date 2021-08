Elena Merișoreanu, afacere cu pietre? Cântăreața de muzică populară a surprins pe toată lumea

Cântăreața de muzică populară a trecut printr-o intervenție dificilă, ce a avut nevoie de anestezie generală pentru că medicii au fost nevoiți să-i scoată mai mulți calculi biliari.

Interpreta a surprins pe toată lumea când a luat decizia de a lua pietrele cu ea acasă. Și nu doar acest lucru i-a frapat pe doctori, ci și un alt lucru.

Cu 60 de pietre a plecat acasă care a ținut să menționeze faptul că acestea sunt ținute într-o cutie. Elena Merișoreanu nu exclude posibilitatea să le scoată la vânzare.

Cum vrea să facă bani Elena Merișoreau. Ce vrea să scoată solista la vânzare

„Mi-au scos 60 de pietre de la fiere, le țin în cutie! Nu le-am lăsat la doctor. Poate le valorific. Am intrat în operație de dimineața și a doua zi mi-au dat drumul acasă.

M-au operat laparoscopic. Ai atâtea pietre cât pentru o fundație la casă, mi-a zis doctorul”, a declarat Elena Merișoreanu pentru .

Cântăreața în vârstă de 72 de ani a mărturisit că trebuie să țină un regim destul de strict. Artista nu mai are voie să consume pâine sau slănină, așa cum se obișnuiește în zona de unde provine.

Solista de muzică populară a trecut cu bine peste intervenție, precizând că are foarte mare încredere în medicul care a operat-o, fiind vorba de un cadru de la un spital de stat.

Elena Merișoreanu va ajunge din nou la spital. Care e motivul

Din păcate, problemele nu s-au încheiat pentru Elena Merișoreanu și trebuie să meargă din nou la , după ce trece efectul complet al anesteziei generale.

Vedeta trebuie să se opereze la picior, după ce în urmă cu ceva vreme a suferit o intervenție chirurgicală la celălalt. Solista a făcut numeroase injecții pentru problemele medicale, dar tot a ajuns la cuțit.

„Cu piciorul operat, simt că zbor cu el, dar celălalt trebuie să-l operez. O să mă operez, văd că operația nu este grea. Recuperarea este mai grea, dar trece.

Am programat-o, dar mai durează puțin, pentru că am fost operată de fiere și, dacă am avut anestezie generală, trebuie să treacă, totuși, câteva săptămâni bune”, a mai spus Elena Merișoreanu.