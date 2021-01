Elena Merișoreanu, aliatul surpriză al Biancăi Drăgușanu: „O admir”

Atacată din toate părțile după ce a anunțat că urmează să devină mireasă pentru a treia oară, deși abia dacă s-a uscat cerneala pe certificatul de divorț, Bianca Drăgușanu poate, în sfârșit, să răsufle ușurată. Nu de alta, dar se bucură de sprijinul uneia dintre cele mai cunoscute și apreciate figuri ale muzicii populare românești.

Chiar dacă nu este cea mai mare admiratoare a „tinerelor cu gogoși în gură”, (n.r. buze mari), Elena Merișoreanu are numai cuvinte de laudă la adresa blondinei și chiar o felicită pentru curajul de a face tot ce-i stă în putință „să iasă în față în aceste vremuri grele pe care le trăim”.

Ba chiar admite că s-a lăsat la rândul său de câteva ori pe mâna medicului estetician, pentru a arăta impecabil în momentul în care va urca din nou pe scenă. „Își fac și fetele tinere, eu de ce să nu fac? Nu e pentru mine, e pentru public”, a dezvăluit îndrăgita solistă de muzică populară la Antena Stars.

„Elena Merișoreanu sare în apărarea Biancăi Drăgușanu

„Bianca Drăgușanu este de unde sunt eu. Eu când am văzut-o prima dată eu am spus că nu am văzut niciodată o femeie atât de frumoasă.

După ani de zile, am văzut că a apărut schimbată total. Ce e drept, e frumoasă, e deșteaptă. Știe să facă tot ce vrea ea.

I-am cunoscut familia. O admir. Îi admir pe toți cei care fac tot ce fac ca să iasă în față. Săptămâna trecută am fost la estetician, mi-a băgat acid hialuronic, în frunte și în zona gurii.

Eu îmi asum tot ce îmi fac, își fac și fetele tinere, eu de ce să nu fac? Nu mi-e frică de ace, dar nu mi-aș face operații estetice niciodată sau ceva radical. Nu o fac pentru mine, o fac pentru public”, a declarat Elena Merișoreanu.

Bianca Drăgușanu, mireasă pentru a treia oară

Deși au trecut doar câteva luni de când s-a despărțit de Alex Bodi, Bianca Drăgușanu este pregătită să-și pună din nou pirostriile. Vacanța romantică petrecută alături de Gabi Bădălău în cele mai frumoase și îndepărtate colțuri ale lumii a convins-o pe Bianca Drăgușanu că fiul senatorului PSD este bărbatul cu care vrea să-și petreacă tot restul vieții.

„În momentul de față chiar cred ca trăiesc cea mai frumoasa perioadă a vieții mele. Am plecat singură in vacanță și de acolo am plecat cu cineva într-o vacanță.

O lună de zile am stat doar într-o vacanță. Nu a fost ceva planificat. Am spus ca vreau să merg în Maldive, că vreau să-mi fac poze mișto.

Acolo am tot încercat s-o conving pe Ramona să meargă în Maldive. Am spus Universului că vreau să merg.

Da, mă mărit. A treia oară o să fie cu noroc. E clar că o să mă mărit. Mi se întâmplă exact ce-mi doresc să mi se întâmple și sunt fericită. Nu-mi găsesc cuvintele să mă exprim.

Eu tot ce primesc dau dublu înapoi. Eu creez dependență și consider că lucrul ăsta este minunat”, a dezvăluit Bianca Drăgușanu.