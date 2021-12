Cum se simte Elena Merișoreanu la câteva luni după ce a avut COVID-19: „Trebuie să am foarte mare grijă”

Elena Merișoreanu a avut mai multe probleme de sănătate anul acesta, printre care și COVID-19. Interpreta de muzică populară a suferit și o intervenție chirurgicală la fiere, de unde i s-au scos 60 de pietre.

Artista în vârstă de 72 de ani a avut și probleme cu picioarele. Din fericire, Elena Merișoreanu se simte mai bine și are de gând să se opereze și la celălalt picior.

Cântăreața a vorbit despre starea ei de sănătate în cadrul unui interviu.

Elena Merișoreanu, despre starea sa de sănătate

După infectarea cu coronavirus la finalul lunii septembrie, se simte mult mai bine.

Vedeta a fost internată la Matei Balș, acolo unde medicii au avut grijă să primească tratamentul corespunzător. Interpreta de muzică populară le este recunoscătoare cadrelor medicale pentru eforturile depuse.

Artista era vaccinată cu schemă completă la momentul infectării. Deși s-a dus destul de târziu la spital, starea ei de sănătate s-a îmbunătățit și

Elena Merișoreanu obosește mai ușor acum din cauza bolii și a anulat mai multe apariții la TV și spectacole. A anulat și o deplasare în Australia.

„Acum, ce-i drept, cam obosesc, dar trebuie să fim atenți că asta e o boală după care nu cred eu că nu rămânem cu ceva. Pentru cei tineri e mai ușor, dar eu la vârsta mea trebuie să am foarte mare grijă, sunt foarte selectivă și la televiziuni, la spectacole nu mai vorbesc.

Am avut Revelioane, am refuzat, a trebuit să plec în Australia, am contramandat tot, trebuia să merg, că am un fin acolo care face 3 ani și tot îmi trimit bilete să mă duc să îi tai moțul, dar nu m-am dus de frică, până acum au fost și ei într-o carantină totală, dar acum le-a dat drumul.”, a declarat Elena Merișoreanu pentru .

Elena Merișoreanu vrea să se opereze și la celălalt picior

Artista anul acesta și urmează să treacă printr-o nouă intervenție chirurgicală, de data aceasta la celălalt picior. Deși familia nu o lasă să se opereze până la sărbători, Elena Merișoreanu încă se gândește la acest aspect.

„M-am operat și mă mai operez, să văd! Stau așa, că nu prea mă mai lasă ai mei să mă operez înainte de Sărbători, dar aș vrea să mă operez și la celălalt picior, pentru că cel la care m-am operat nici nu simt că îl am.

S-ar putea să mă operez și până de sărbători că oricum nu mă mai duc nicăieri.

(…) După boala asta și cu Coronavirusul trebuie să mănânci mai consistent și mai bine. M-am operat și de fiere. Anul ăsta a fost mai greu.

Domnul profesor Stoica de la Foișor îmi spune cum de mai pășesc cu piciorul, mi s-a terminat cartilagiul, s-a ros, se freca os pe os. «Cum mai poți să mergi?», 25 de infiltrații cu celule stem am făcut, nimic, nu au avut efect, apă de ploaie. ”, a mai precizat solista pentru sursa citată.

Elena Merișoreanu a dezvăluit și cum reușește să arate atât de bine la 72 de ani. Vedeta folosește o cremă românească încă de la vârsta adolescenței și nu se dă cu altceva.